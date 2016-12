Presa locala scrie ca la bord se afla doi pirati ai aerului care au amenintat ca vor arunca in aer avionul, potrivit News.ro. Cererile lor nu sunt cunoscute deocamdata.

Potrivit Digi24, avionul Airbus A320 a aterizat deja pe un aeroport din Malta. Se pare ca doi pirati ai aerului aflati la bord au amenintat ca arunca avionul in aer. La bord sa afla 118 persoane.

Premierul Maltei, Joseph Muscat, a scris pe Twitter ca a fost informat despre situatie si ca serviciile de urgenta si de securitate sunt pregatite sa intervina.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM