Translatorii din lumea intreaga intampina dificultati serioase atunci cand trebuie sa traduca in diverse limbi discursurile sustinute de Donald Trump, din cauza stilului unic de a vorbi al presedintelui american. Aceasta problema ii afecteaza in special pe interpretii niponi, care spun ca este un adevarat ”cosmar” sa traduca in japoneza ceea ce ei au denumit ”limba trumpista”, informeaza independent.co.uk.

Translatorii care fac traduceri simultane din engleza in japoneza au dificultati serioase atunci cand trebuie sa urmareasca discursurile noului presedinte american Donald Trump, iar multi dintre ei au subliniat contrastul stilistic cu fostul presedinte Barack Obama, care avea reputatia unui mare orator, scrie News.ro.

”El vorbeste foarte rar in mod logic, accentueaza doar o parte a lucrurilor, ca si cum acestea ar reprezenta adevarul absolut. Exista multe momente in care suspectez ca afirmatiile sale sunt dubioase din punct de vedere faptic”, a declarat translatorul Chikako Tsuruta pentru The Japan Times.

”E atat de increzut si, cu toate acestea, atat de neconvingator din punct de vedere logic, incat eu si prietenii mei translatori ne amuzam spunand ca, daca am traduce vorbele sale exact asa cum sunt ele, am sfarsi prin a parea noi insine foarte prosti”, a adaugat Chikako Tsuruta.

Translatorul nipon, care traduce adeseori buletinele de stiri din Statele Unite, lucrand ca interpret pentru CNN, ABC si CBS, a vorbit si despre o chestiune foarte importanta, care a divizat comunitatea traducatorilor si interpretilor - daca retorica controversata ar trebui sa fie temperata de translatorul care asigura traducerea acelui discurs.

Unii cred ca limbajul inflamator ar trebui sa fie ”neutralizat” printr-o traducere temperata, in timp ce altii considera ca translatorii nu ar trebui sa intervina asupra tonului sau registrului in care este tinut un discurs.

Cu toate acestea, dificultatea traducerii discursurilor lui Donald Trump nu provine neaparat din limbajul pe care presedintele american il foloseste.

O ”analiza de lizibilitate” a discursurilor rostite in campania electorala de Donald Trump, realizata de Carnegie Mellon University Language Technologies Institute (LTI), a dezvaluit anul trecut ca dimensiunea si complexitatea lexicala ale lui Trump sunt mai mici decat cele ale tuturor contracandidatilor sai si decat cele ale tuturor fostilor presedinti ai Statelor Unite.

Miwako Hibi, un experimentat translator specializat in traducerea discursurilor televizate, spune ca este ”foarte greu” sa urmareasca firul logic al gandurilor lui Donald Trump in timp ce acesta vorbeste.

Ea a vorbit, intr-un interviu pentru The Japan Times, despre sentimentul ei de ”groaza” pe care l-a avut atunci cand a tradus, in direct, discursul prin care Donald Trump si-a anuntat victoria in alegerile prezidentiale, in noiembrie 2016.

”Atunci cand a spus, brusc, ca «Reince e un superstar», am fost literalment confuza. Abia dupa ce o camera video a facut un zoom pe chipul lui «Reince», mi-am dat seama despre cine vorbea Trump si am adaugat, in graba, de dragul telespectatorilor, ca era vorba despre «Reince Priebus, presedintele Comitetului National Republican”, a spus Miwako Hibi.

”Faptul convenabil din limba japoneza este ca are tendinta de a elimina subiectul dintr-o fraza, asadar, in acel caz particular, am tradus prima data «superstar», fara sa clarific la cine se referea Trump, si am continuat in acest stil pana cand mi-am dat seama de imaginea de ansamblu”, a mai spus ea.

Apoi, termenul ”Secretariat” folosit de Donald Trump a plasat-o din nou pe traducatoarea nipona pe o pista gresita, deoarece ea a crezut ca presedintele se referea tot la Reince Preibus, dar folosind un alt nume sau chiar o porecla.

”Am tradus gresit in acel caz. Nici prin cap nu mi-a trecut ca el vorbea despre un cal de curse. E foarte greu sa ii urmaresti firul gandurilor”, a adaugat Miwako Hibi.

Secretariat este numele unui celebru cal de curse american, care a castigat in 1973 prestigiosul titlu ”Triple Crown” (cursele Kentucky Derby, Preakness Stakes si Belmont Stakes), devenind primul cal de curse care reusea acea performanta dupa o pauza de 25 de ani.

Dupa parerea lui Kumiko Torikai, o pensionara care a lucrat ca translator, atunci cand o persoana face o serie de comentarii rasiste sau misogine, munca translatorului devine complicata - unul dintre motivele care au determinat-o sa paraseasca aceasta profesie in anii 1980.

”Ca translator, munca ta este de a traduce cuvintele unui vorbitor exact asa cum sunt ele, indiferent cat de ingrozitoare sunt si indiferent de cat de scandalos de mincinos descoperi ca este vorbitorul”, a adaugat ea.

”Lasi de o parte toate emotiile tale personale si devii vorbitorul insusi. Este un lucru cu adevarat greu, sa nu ti se permita sa iti exprimi propriile judecati despre ceea ce este corect si ceea ce este gresit. Si de aceea mi-am dat demisia”, a mai spus Kumiko Torikai.

Fosta traducatoare nipona a insistat totusi asupra unui aspect: ”Daca vorbele lui Trump nu au niciun sens, nici nu trebuie sa le dai tu un sens. Daca limbajul lui este grosier, exact asa trebuie sa il traduci - grosier”.

