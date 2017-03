Politia franceza anunta ca un barbat care a incercat sa-i ia arma unui militar care pazea Aeroportul Orly a fost impuscat si ucis, relateaza The Associated Press.

Un reprezentant al politiei franceze a declarat ca incidentul a avut loc sambata dimineata la Orly, iar militarul face parte din cadrul fortelor speciale Sentinelle, mobilizate in Franta sa apere obiective sensibile in urma unei serii de atacuri jihadiste sangeroase, scrie News.ro.

Aeroportul Orly-Sud (Val-de-Marne) a fost in intregime evacuat, au declarat martori contactati de AFP, dupa ce un un barbat a fost impuscat sambata dimineata de fortele de securitate de pe aeroport, dupa ce l-a dezarmat pe un militar din cadrul operatiunii Sentinelle, a declarat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne pentru agentia franceza.

Catre ora locala 8.30 (9.30, ora Romaniei), in sala 1 a Aeroportului Orly-Sud, "un barbat i-a luat arma unui militar din cadrul (Operatiunii) Sentinelle, iar apoi a fugit intr-un magazin de pe aeroport din apropiere, dupa care a fost impuscat de fortele de securitate”, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al Ministerului de Interne, Pierre-Henry Brandet.

Alte persoane nu au fost ranite, a precizat aceeasi sursa.

Ministrul de Interne Bruno Le Roux era asteptat la fata locului.

Nicio informatie despre barbatul ucis nu era disponibila.

O operatiune de deminare era in curs, pentru a stabili daca barbatul avea sau nu asupra sa explozivi, a declarat Brandet.

Un perimetru de securitate a fost instituit, iar importante mijloace de politie au fost angajate, a precizat el.

”Stateam la coada sa ne inregistram pe un zbor catre Tel Aviv, cand am auzit trei sau patru focuri de arma in apropiere. Intregul aeroport a fost evacuat”, a declarat pentru AFP Franck Lecam, in varsta de 54 de ani, care se afla sambata dimineata pe Orly-Sud.

”Suntem toti in fata aeroportului, la aproximativ 200 de metri. Sunt politisti, salvatori, militari peste tot, care fug in toate directiile. Un barbat din cadrul securitatii ne-a spus ca (incidentul) s-a petrecut la Poarta 37-38, la zborurile Turkish Airlines", a adaugat Franck Lecam.

Acest incident are loc dupa unul similar, luna trecuta, la Muzeul Luvru.

Franta se afla in stare de urgenta dupa o serie de atacuri jihadiste.

