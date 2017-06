”Moscova si Ankara aproape au terminat negocierile cu privire la detaliile tehnice ale contractului referitor la S-400”, a declarat CEO-ul Rostec Serghei Cermezov, citat intr-un comunicat, potrivit News.ro.

Ministrii finantelor celor doua tari discuta de-acum ”posibilitatea furnizarii catre Ankara a unui imprumut in vederea achizitionarii” sistemor S-400, potrivit aceleiasi surse.

Cermezov a refuzat sa ofere detalii suplimentare despre aceasta livrare ”atat timp cat contractul nu este semnat”.

Aceasta vanzare de sisteme de aparare antiaeriene ruse ultimul racnet catre o tara membra NATO va simboliza o noua etapa in spectaculoasa reconciliere dintre Moscova si Ankara, care au traversat, timp de un an, o grava criza.

Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri ridicarea majoritatii sanctiunilor impuse de Moscova Ankarei dupa distrugerea de catre aviatia turca a unui bombardier rus in spatiul aerian, la frontiera turco-siriana, in 2015.

In urma acestui incident, Rusia a instalat sisteme de tip S-400 pentru ca sa-si protejeze avioanele in Siria, unde este implicata intr-o campanie in sustinerea fortelor lui Bashar al-Assad.

