Cetatenii europeni vor putea circula in Marea Britanie, fara restrictii, cel putin doi ani dupa Brexit, in baza unui acord de tranzitie.

Membri importanti ai cabinetului premierului Theresa May, inclusiv ministrul de Finante, Philip Hammond, au insistat pentru o perioada de tranzitie menita sa protejeze economia Marii Britanii si sa protejeze mediul de afaceri, scrie Agerpres. Potrivit planurilor lui Hammond, cetatenii UE vor avea dreptul la libera circulatie in Marea Britanie o perioada de pana la doi ani dupa Brexit. Alte surse spun ca perioada de libera circulatie in Marea Britanie, dupa Brexit, ar putea dura pana la patru ani.

Marea Britanie urmeaza sa paraseasca UE pana la sfarsitul lui martie 2019, dupa un referendum, pe 23 iunie 2016, la care majoritatea britanicilor au votat pentru Brexit, in scopul de a restrictiona imigratia si de a recastiga puterile de la Bruxelles.

Sursa foto: Tomas Marek | Dreamstime.com