”Analiza mea spune ca Romania si guvernarea moldoveneasca, pro-romaneasca si pro-fascista, cu multa impertinenta au hotarat sa fie in trend cu politica americana, care presupune rusofobie, idotism, sanctiuni si declaratii salbatice”, a declarat Rogozin, atunci cand a comentat interdictia impusa de autoritatile romane aeronavei comerciale in care zbura pe ruta Moscova-Chisinau, potrivit News.ro.

De asemenea, acesta si-a exprimat ingrijorarea cu privire la proasta evolutie a relatiilor bilaterale moldo-ruse, care ar putea conduce la reizbucnirea conflictului din Transnistria.

”Acolo se afla contigentul nostru militar, care pazeste depozitul fostei armate a 14-a sovietice. In al doilea rand, acolo se afla pacificatorii nostru: aproximativ 450 de oameni. Iar Moldova creeaza in permanenta dificultati in legatura cu rotatia militarilor in Transnistria”, a declarat demnitarul de la Moscova.

Rogozin isi mentine in continuare functia de reprezentant special al Rusiei pentru Transnistria, desi are interdictie de a zbura peste spatiul aerian al Romaniei si autoritatile moldovene l-au declarat saptamana trecuta persona non-grata in Republica Moldova, in ciuda protestelor virulente venite din partea presedintelui pro-rus de la Chisinau, Igor Dodon.

De asemenea, vicepremierul rus a argumentat ca interdictia impusa aeronavei sale de a survola spatiul aerian romanesc reprezinta o crima, tocmai pentru ca ar fi aterizat cu combustibilul la limita pe aeroportul din Minsk, de unde a luat un zbor Aeroflot spre Moscova.

”Desigur ca vom raspunde, important e sa intelegem cum anume sa reactionam si, totodatp, sa intelegem ce se petrece la Chisinau”, a declarat Rogozin.

Vicepremierul Rusiei a sugerat ca deciziile luate la Chisinau si Bucuresti sunt influentate de catre Washington.

”O sa vorbim cu cei care trag de aceste ate”, a precizat Dimitri Rogozin.

Guvernantii moldoveni l-au declarat saptamana trecuta persona non-grata pe vicepremierul Rogozin, avand in vedere o serie de declaratii neprietenoase ale vicepremierului rus la adresa moldovenilor si a Republicii Moldova.

Rogozin nu va mai putea sa viziteze si nici macar sa tranziteze spatiul aerian moldovean, desi este co-presedinte al comisiei interguvernamentale pentru cooperare economica intre Rusia si Republica Moldova, ocupand inclusiv functia de reprezentant special pentru Transnistria.

Dodon a condamnat decizia luata de guvernantii sai, sustinand ca este vorba de un act de stupiditate politica din partea Chisinaului.

”A il declara pe prim-vicepremierul rus persona non-grata la noi e un act de mare stupiditate politica. Si e un mare deserviciu pentru moldoveni si pentru Moldova”, a scris presedintele Republicii Moldova.

Sursa foto: Wikipedia