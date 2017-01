Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea prin care sunt eliminate 102 taxe nefiscale, dupa ce Parlamentul a respins, la finalul lunii decembrie, cererea sa de reexaminare in care solicita excluderea taxei Radio-TV din textul legii. Legea a fost promulgata in ultima zi a termenului legal pe care il avea la dispozitie.

Dupa respingerea cererii de reexaminare si declararea ei ca fiind constitutionala, presedintele era obligat sa o promulge in termen maximum 10 zile. Iohannis a promulgat legea exact in ultima zi in care era obligat, legal, sa o faca, conform News.ro.

Deputatii au respins, pe 28 decembrie, in sedinta de plen, cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a proiectului de lege privind eliminarea a 102 taxe nefiscale, cu 174 de voturi pentru respingere, o abtinere si 85 de voturi impotriva.

Camera Deputatilor este for decizional la acest proiect.

Inaintea votului, deputatul PNL Raluca Turcan a afirmat ca, in cazul in care legea privind eliminarea celor 102 taxe nefiscale va fi adoptata, viitorul Radioului si Televiziunii Publice va fi unul incert.

“Aceasta lege a generat la finalul sesiunii trecute ample discutii. Eu cred ca acea patima din ajunul campaniei trebuie lasata la o parte si sa ne concentram pe viitor. Din nefericire, formula care a rezultat din Comisia de buget-finante lasa un gust amar si o pata neagra pe destinul a doua institutii fundamentale pentru democratia din Romania: Radioul public si Televiziunea publica. Solicitarea de reexaminare a presedintelui Romaniei viza renuntarea la eliminarea taxei radio tv pentru ca aceasta eliminare a fost facuta fara o ampla dezbatere in Parlamentul Romaniei, cu reprexentantii celor doua institutii, cu specialistii in domeniu pentru a gasi cea mai buna formula astfel incat aceste doua institutii sa functioneze cu adevarat, sa serveasca interesul public si sa-si respecte misiunea constitutionala pe care o au. Nu s-a intamplat lucrul acesta si la gramada am ajuns ca doua institutii atat de importate sa aiba parte de un viitor incert. Nu se stie ce se va intampla cu statutul angajatilor, se muta sursa de finantare de la beneficiarii acestor doua institutii la bugetul de stat si riscam sa transformam aceste doua institutii in simple anexe ale finantatorului, adica ale Guvernului”, a afirmat Raluca Turcan, in cadrul dezbaterilor din plen.

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, la randul sau, ca Parlamentul nu poate lasa in nesiguranta Radioul si Televiziunea Publica prin eliminarea taxei radio-tv. Deputatul UDMR a sustinut ca proiectul de lege trebuia trimis si la Comisia de Cultura pentru raport.

Propunerea UDMR de retrimitere a proiectului de lege privind eliminarea a 102 taxe nefiscale la comisia de specialitate a fost respinsa cu 87 de voturi “pentru” si 132 “impotriva”.

Deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu a declarat, de la tribuna plenului, ca “se plateste o taxa care duce la aberatii”, iar deputatul PMP Robert Turcescu a precizat ca „refacerea stratului de credibilitate pentru foarte multe dintre mijloacele de informare in masa din Romania ar trebui sa plece de la Societatea Romana de Radio si Societatea Romana de Televiziune”.

Comisia a adoptat raportul de respingere a cererii de reexaminare cu amendamentul intrarii in vigoare a legii la data de 1 a primei luni de la publicarea in Monitorul Oficial, amendamentul fiind formulat de presedintele Comisiei de buget, deputatul PSD Viorel Stefan.

Intre taxele nefiscale care sunt eliminate de aceasta lege se regasesc: taxa de timbru de mediu pentru autovehicule, taxe la registrul comertului, taxe consulare si de cetatenie, taxe pentru cazierul fiscal, taxele radio-tv, taxa suplimentara pentru eliberarea pasaportului temporar, taxa pentru pierderea sau modificarea actelor, taxe extrajudiciare de timbru, taxa pentru permisele de pescuit recreativ sau sportiv, taxa pentru serviciile prestate de MAI pentru public, tarifele percepute de Casa Nationala de Pensii.

Proiectul modifica 14 legi dupa cum urmeaza: Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, Legea cetateniei romane nr. 21/1991, Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice si a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul Romaniei, Articolele 40 si 41 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, punctele 9, 10, 11 si 12 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de catre Ministerul Administratiei si Internelor, Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, Alineatul (1) al articolului 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, Articolul 188 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, Alineatul (5) al articolului 9 din Ordonanta Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

Sursa foto: agerpres