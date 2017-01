Mai multe organizatii nonguvernamentale au cerut luni, la dezbaterea de la Ministerul Justitiei, retragerea OUG privind gratierea si modificarile codurilor penale, discutarea proiectelor in Parlament, dupa ce vor fi facute studii de impact si reanalizarea cazurilor in care s-ar putea aplica gratierea. Unii reprezentanti ai organizatiilor i-au spus lui Florin Iordache ca, atunci cand ai 100.000 de oameni in strada, “este clar ca nu ai pace sociala” si trebuie facuta o reevaluare, iar altii au cerut demisia ministrului Justitiei, aratand ca scopul celor doua OUG este sa fie scapati de executarea pedepselor “zeci de prieteni politici”.

Reprezentantul Transparency Romania i-a solicitat ministrului Justitiei sa tina cont de amendamentele organizatiei. “Nu dorim o asumare a raspunderii Guvernului, ci aprobarea in Parlament. (…) Daca le veti respinge (amendamentele, n.r.), va rog sa ne motivati in scris”, conform News.ro.

Directorul executiv al Asociatiei pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania - Comitetul Helsinki, Nicoleta Andreescu, a spus ca spera ca cele doua proiecte de ordonanta de urgenta privind gratierea si modificarea codurilor penale sa devina proiecte de lege. “Nu s-a justificat necesitatea adoptarii acestor acte in regim de urgenta. Ele trebuie puse in transparenta decizionala minim 30 de zile. Aceste proceduri de transparenta fac legi mai bune.

Nu se poate ca de pe azi pe maine sa se rezolve o problema cronica si sistemica. APADOR sustine retragerea ordonantelor de urgenta si prezentarea lor in Parlament”, a spus Nicoleta Andreescu. Mihai Politeanu, de la platforma “Initiativa Romania”, i-a spus ministrului Justitiei ca scopul celor doua OUG este sa fie scapati de executarea pedepselor “zeci de prieteni politici”, a cerut retragerea imediata a acestora si i-a solicitat demisia.

“Este un lucru recunoscut de zeci de mii de oameni, de sistemul judiciar. Orice dezbatere tehnica a fost subminata de dumneavoastra cand ati declarat ca orice proiect de gratiere va trece prin Parlament. (…) Nu mai sunteti un partener credibil de dialog. (…) Cum rezolva suprapopularea inchisorilor gratierea pedepselor cu suspendare. (…) Acesta intalnire este o farsa. Va cerem sa retrageti imediat aceste ordonante si sa va dati demisia”, a sustinut Politeanu.

Gelu Trandafir, de la Freedom House, a aratat ca organizatia sustine retragerea celor doua OUG si discutarea in Parlament a proiectelor privind gratierea si modificarea codurilor penale, dupa ce vor fi facute studii de impact. El a precizat ca gratierea este folosita “contra scopului”, pentru ca se pot lua decizii individuale, aratand ca mai intelept ar fi sa se mearga pe analiza individuala, la 40 de penitenciare nefiind nicio problema sa fie analizate 60 de cazuri sociale.

“Cand ai 100.0000 de oameni in strada, clar ca nu ai pace sociala”, i-a spus Gelu Trandafir ministrului Justitiei. El a precizat ca ultimul Raport al Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare si Verificare are avertismente legate de cele doua ordonante.

“Sunt si 12 masuri pentru inchiderea MCV. Daca acesta este obiectivul guvernarii dumneavoastra, lucrurile sunt foarte simple: focusarea pe cele 12 masuri si focusarea pe strategia anticoruptie”, a spus reprezentantul Freedom House. Presedintele VeDem Just, Lucian Checherita, a spus ca gratierea trebuie sa fie prevazuta intr-un proiect de lege, nu intr-o OUG, de aceasta nu trebuie sa profite niciun demnitar public sau functionar si masura trebuie sa privesca doar pedepsele definitive, nu si cele in curs de solutionare.

Si reprezentantul organizatiei Expert Forum a aratat ca proiectele privind gratierea si modificarea codurilor penale trebuie retrase din procedura de urgenta si puse in procedura normala. In interventia sa, Mihai Popescu, de la Grupul Roman pentru Apararea Drepturilor Omului (GRADO), a aratat ca cele doua OUG ar trebui sa intre in dezbatere parlamentara si, de asemenea, ar trebui urgentate liberarile conditionate pe baza muncii. “Trebuie sa fie un pachet de masuri care sa rezolve problema pe termen lung. Constructia de penitenciare este necesara”, a aratat Popescu.

Reprezentantul Asociatiei Alianta pentru Combaterea Abuzurilor, Claudiu Dumitriu, i-a spus ministrului Justitiei ca singura masura care trebuie luata este retragerea celor doua proiecte de OUG, pentru ca sunt fals argumentate si dezbaterea lor in Parlament, ca lege organica. “Lumea este scandalizata pentru ca oaameni care nu ar trebui sa iasa, politicieni si functionari publici, tocmai ei fac presiuni pentru adoptarea acestor ordonante”, a adaugat Claudiu Dumitrescu.

Si reprezentantul ActiveWatch i-a cerut ministrului Justitiei sa retraga celor doua proiecte de OUG. Dezbaterea de la Ministerul Justitiei are loc la o zi dupa ce peste 40.000 de oameni au manifestat in Bucuresti impotriva celor doua proiecte. Manifestatii la care au participat, in total, peste 30.000 de oameni au avut loc, duminica, si in Cluj-Napoca, Sibiu, Brasov, Iasi, Timisoara, dar si in diaspora. Manifestatii la care au participat, in total, peste 30.000 de oameni au avut loc, duminica, si la Cluj-Napoca, Sibiu, Brasov, Iasi, Timisoara, Constanta, Ploiesti, Alba Iulia, dar si in diaspora. Proteste au avut loc si duminica trecuta, atat in Capitala, cat si in mai multe orase din tara.

