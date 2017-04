Uniunea Europeana devine din ce in ce mai atenta la modul in care aloca bani statelor membre, ar fi bine sa nu pierdem ocazia de a ii utiliza in timp real. Romania are un program operational, trebuie sa tinem pasul cu celelalte state, a declarat Silviu-Cristian Popa, presedintele CNSC, pentru wall-street.ro.

La finalul lunii mai se implineste un an de la intrarea in vigoare a noii legislatii privind achizitiile publice, un moment de referinta in acest domeniu, respectiv legile 98/2016,99/2016,100/2016,101/2016. Ulterior, pentru primele trei legi au fost adoptate si Hotararile de Guvern prin care au fost aprobate Normele de aplicare. Presedintele CNSC a declarat ca inca evalueaza efectele pe care aceste schimbari le-au adus mediului de achizitii publice. Acesta a fost prezent la conferinta EMEA despre situatia actuala in achizitii publice.

"Din punct de vedere logistic, evaluarea efectelor presupune un efort foarte mare. Comparativ cu 2015, in anul 2016 numarul contestatiilor a crescut cu cateva sute, nu este nimic ingrijorator, reflecta pana la un punct si masura in care autoritatile contractante si-au insusit prevederile noii legislatii, nu este vorba doar de 4 legi. Pentru legile vizand achizitiile publice, cele sectoriale si cele de concesiune au aparut si normele de aplicare. Este un cadru destul de complex (...) Este prea devreme sa discutam de evaluare in sine pana cand nu vom avea autoritatile contractante, la nivel de mase, pregatite. Asta inseamna sa ai experti in domeniu si sa poti sa lansezi proceduri finantate din fondurile europene, unul din scopurile majore pentru care in Romania a accelerat transpunerea acestor directive." a declarat presedintele CNSC.

Contractele de executie lucrari reprezinta tipul de contracte in care sunt alocate cele mai mari sume, insa si sectorul in care procedurile sunt cele mai complexe, proceduri care daca nu sunt bine pregatite pot duce la aparitia unor probleme serioase, cum ar fi cele intampinate in cazul proiectelor din infrastructura mare. Presedintele CNSC a vorbit despre abordarea pe care trebuie sa o aiba autoritatile in acordarea contractelor in acest domeniu.