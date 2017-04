Politia Romana a anuntat, luni, ca autoritatile sarbe au informat ca Sebastian Ghita a fost arestat in Republica Sarba, pe o perioada de 18 zile in vederea extradarii, incepand cu 14 aprilie.

IGPR a precizat, luni, ca fotografia inculpatului Ghita Sebastian a figurat pe site-ul institutiei pana in momentul in care s-a primit din partea autoritatilor sarbe confirmarea oficiala ca acesta a fost arestat in vederea extradarii, transmite News.ro.

”Acest mesaj a sosit pe canalul de cooperare politieneasca Interpol in urma cu cateva minute, datorita unor probleme tehnice aparute in sistemul Interpol Belgrad”, precizeaza Politia Romana.

”Astfel, autoritatile sarbe ne-au informat ca persoana respectiva (Sebastian Ghita - n.r.) a fost arestata in Republica Sarba, pe o perioada de 18 zile in vederea extradarii, incepand cu 14.04.2017”, anunta IGPR.

Politia Romana a informat Ministerul Justitiei, pentru ca aceasta este institutia abilitata a demara procedura de extradare. Conform prevederilor legale, in acest moment Politia Romana nu mai are competenta in acest caz. In momentul extradarii, daca autoritatile sarbe vor solicita ca partea romana sa efectueze escorta in tara a inculpatului, politistii romani vor efectua acest serviciu, conform competentelor, mai precizeaza Politia Romana.

Curtea Suprema din Serbia a decis plasarea in arest a lui Sebastian Ghita pentru doua luni, in vederea extradarii, anunta vineri Agentia de presa Tanjug.

Omul de afaceri Sebastian Ghita a fost localizat si retinut la Belgrad, in noaptea de joi spre vineri. Ghita avea permis de conducere si buletin de Slovenia si era impreuna cu fratele sau in momentul capturarii. Sebastian Ghita a fost capturat dupa ce fratele sau a fost urmarit. Aflat initial la Istanbul, fratele lui Ghita a plecat catre Serbia.

Fostul deputat si-a schimbat si infatisarea. Acesta si-a lasat barba si s-a ras in cap.

Sebastian Ghita a trecut in Bulgaria, chiar in noaptea in care a fost pierdut de filajul politistilor, pe 19 decembrie 2016, o echipa de anchetatori deplasandu-se in Serbia pentru a-l localiza, inca din februarie.

Pe numele lui Sebastian Ghita exista doua mandate de arestare in lipsa, el avand cinci dosare penale in Romania.

