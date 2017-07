La iesirea de la DNA, Marian Fiscuci le-a spus jurnalistilor ca a fost chemat in legatura cu un dosar mai vechi. In schimb, Adrian Simionescu a refuzat sa faca declaratii presei.

Conform unui raport atribuit DGPI, prezentat de jurnalistii de la Rise Project, Marian Fiscuci se numara printre oamenii de baza ai liderului PSD Liviu Dragnea, numele sau figurand in "organigrama” gruparii din jurul acestuia. De asemenea, si numele lui Adrian Simionescu apare in anchetele Rise Project in legatura cu Tel Drum, firma in spatele careia s-ar afla Dragnea.

DNA s-a sesizat din oficiu in doua dosare penale "in rem" pentru fapte asimilate coruptiei, in urma investigatiei Rise Project.

Rise Project a publicat un raport atribuit Directiei Generale de Protectie Interna, intitulat "Nota privind aspecte care afecteaza climatul socio-economic al judetului Teleorman", care descrie o "retea infractionala compusa din persoane cu putere de decizie in judet”, prin care Liviu Dragnea ar fi fraudat fonduri europene si guvernamentale, aparand si numele lui Fiscuci. In acest document, Dragnea este prezentat drept "detinatorul majoritar al actiunilor la purtator de la SC Tel Drum SA”. Rise Project a scris ca raportul, care in prezent s-ar afla in arhiva DGPI, vorbeste despre afacerile cu bani publici ale gruparii, despre zeci de licitatii, despre controlul real al firmei Tel Drum, lucrari fictive, donatii suspecte la partid, cercuri relationale si de influenta.

DNA a anuntat ulterior ca ”o parte dintre aspectele continute in investigatia jurnalistica publicata” de Rise Project fac obiectul unui dosar penal aflat pe rolul directiei. Dosarul a fost constituit pe baza de sesizare din oficiu, procurorii dispunand in 19 februarie 2016 inceperea urmaririi penale in rem pentru infractiuni de coruptie si asimilate coruptiei. Totodata, DNA preciza ca dupa inceperea urmaririi penale au fost solicitate informatii inclusiv de la autoritatile din Brazilia.

In 10 iulie, DNA a precizat ca s-a sesizat din oficiu "in legatura cu alte aspecte continute in investigatia jurnalistica, publicata la data de 6 iulie 2017 (altele decat cele precizate in comunicatul nr. 690/VIII/3/7 iulie 2017), existand indicii cu privire la savarsirea unor infractiuni asimilate coruptiei".

Adrian Simionescu s Marian Fiscuci mai sunt cercetati de DNA intr-un dosar deschis in 2014, primul fiind acuzat de acte de comert incompatibile cu functia si cel de-al doilea de evaziune fiscala.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins informatiile prezentate de Rise Project privind legaturile sale cu firma Tel Drum, afirmand ca nu are actiuni la purtator si nici nu se afla "in spatele" ei, fapt demonstrat de mai multe dosare deschise si in cazul carora a fost dispusa neinceperea urmaririi penale.

De asemenea, autenticitatea documentului prezentat de Rise Project a fost contestata de ministrul de Interne Carmen Dan.

Sursa foto: CONSTANTIN DUMA / AGERPRES FOTO