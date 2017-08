UPDATE 2: Conform surselor citate de Pro TV, Popoviciu a platit suma de 200.000 de lire sterline, fiind obligat sa poarte o bratara electronica de supraveghere. De asemenea, el este obligat sa se prezinte 3 zile pe saptamana la sectia de politie din Londra.

UPDATE 1: Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, apreciaza faptul ca omul de afaceri Puiu Popoviciu, retinut la Londra, s-a predat, pentru ca aceasta inseamna ca nu va contesta masura decisa in cazul sau. Toader a precizat ca, in momentul in care va fi stransa toata documentatia pentru aducerea in tara a omului de afaceri, vor incepe procedurile legale.

Intrebat cum apreciaza ca omul de afaceri s-a predat, Tudorel Toader a raspuns: "E o chestiune personala. Nu pot sa fac astfel de aprecieri, dar pentru bunul mers al justitiei, apreciez ca fapt bun. (...) Atunci cand te predai nu mai contesti masura. In cazul Ghita a fost invers. A fost identificat, retinut, dupa care a contestat".

Ministrul a mentionat ca in momentul in care autoritatile romane vor avea toata documentatia, vor fi demarate procedurile legale pentru aducerea in tara a lui Popoviciu.

Conform lui Toader, adunarea documentelor si trimiterea acestora la Londra dureaza foarte sutin din punctul de vedere al MJ. "Dar acest termen incepe sa curga din momentul in care vom avea intreaga documentatie, lucru care nu depinde de noi”, a tinut sa sublinieze el.

Potrivit unor surse judiciare, citate de News.ro, politistii romani l-au localizat la Londra pe omul de afaceri Puiu Popoviciu si au furnizat informatiile respective colegilor londonezi, care i-au trimis acestuia o citatie la adresa furnizata de catre Politia Romana.

Luni dimineata, Puiu Popoviciu s-a prezentat la London Metropolitan Police, impreuna cu un avocat, fiind retinut de catre politisti, au mai precizat sursele citate.

Anterior, Politia Romana a informat ca Puiu Popoviciu a fost retinut la Londra. "Inculpatul Popoviciu Gabriel a fost retinut in cursul acestei zile, de catre London Metropolitan Police. Schimbul de date si informatii a avut loc prin CCPI - Biroul Sirene", a anuntat Politia Romana.

In prezent, se deruleaza procedura legala in astfel de situatii.

Politia Romana a informat Curtea de Apel Bucuresti si Ministerul Justitiei, institutii abilitate sa se ocupe de extradarea celui in cauza.

Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv la sapte ani de inchisoare, in dosarul "Ferma Baneasa". In prima instanta, Popoviciu fusese condamnat la noua ani de inchisoare cu executare.

Judecarea in dosarul “Ferma Baneasa” a inceput in decembrie 2012. Procurorii au aratat in rechizitoriul trimis instantei ca, in perioada 2000 - 2004, Ioan Niculae Alecu, beneficiind de sprijinul interesat al lui Gabriel Popoviciu, "in baza unui contract incheiat cu incalcarea prevederilor legale", a facut posibila aducerea unui teren de 224 hectare, apartinand domeniului public al statului, ca aport in natura la capitalul social al SC Baneasa Investments SA, societate controlata de Popoviciu.

"In conditiile in care terenul respectiv (ferma Baneasa) se afla in proprietatea publica a statului, conform legii, nu putea sa faca obiectul vreunei tranzactii si, in plus, a fost in mod vadit subevaluat. In momentul constituirii ca aport la capitalul social al SC Baneasa Investments S.A., terenul a fost evaluat la valoarea de 1 USD/mp, in timp ce valoarea de piata de la acea data era de aproximativ 150 euro/mp. Terenul se situeaza in partea de nord a orasului Bucuresti, se invecineaza cu DN1 Bucuresti-Ploiesti, iar pe acest teren s-au construit puncte de lucru si sediile unor importante societati comerciale", au scris procurorii in rechizitoriu.

Sursa foto: Agerpres / Angelo Brezoianu