DNA a transmis, joi, o scrisoare deschisa ministrului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii, procurorului general si presedintei Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru a semnala mai multe aspecte legate de situatia creata dupa anuntul ministrului Justitiei. DNA arata ca nu a luat cunostinta nici anterior, nici dupa conferinta de presa in care au fost prezentate modificarile la legile justitiei, de forma scrisa a celor trei proiecte de lege pentru a avea posibilitatea de a le analiza si de a exprima un punct de vedere fundamentat pe marginea acestor modificari.

Raportat la modificarile propuse, desi ministrul Justitiei a afirmat ca proiectele vor fi trimise spre avizare la CSM, DNA nu a fost consultata in vreun fel nici cu privire la necesitatea lor, nici cu privire la impactul pe care acestea l-ar determina asupra activitatii desfasurate de procurorii anticoruptie, mai arata Directia Nationala Anticoruptie.

La o prima evaluare, realizata numai pe baza prezentarii facute de ministrul Justitiei, in lipsa proiectelor integrale, scrise, DNA considera ca trecerea Inspectiei Judiciare in subordinea ministrului Justitiei, numit politic, este o modificare de natura sa afecteze grav independenta procurorilor in exercitarea activitatii lor, in raport de factorul politic, in timp ce crearea unei directii specializate pentru cercetarea magistratilor nu a fost justificata de aparitia unei situatii obiective ce ar necesita o schimbare de politica penala si nici nu a fost discutata in cadrul sistemului judiciar, apreciind ca o asemenea modificare ar restrange aria de competenta a DNA, in sensul ca procurorii DNA nu vor mai putea investiga fapte de coruptie savarsite de magistrati. Datele statistice privind condamnarile definitive arata ca faptele de coruptie comise de magistrati nu reprezinta un fenomen aparte in comparatie cu alte categorii, nici prin tipologii, nici ca numar: astfel, in perioada 2005 – august 2017, s-au pronuntat decizii de condamnare definitiva fata de un numar de 88 de magistrati (44 procurori, 43 de judecatori si un magistrat asistent), majoritatea pentru infractiuni de luare de mita si trafic de influenta, comparativ un numar de 575 de ofiteri si agenti de politie, 121 lucratori vamali, 106 primari de comune, orase si de municipii condamnati definitiv in perioada 2005 - 2016, potrivit DNA.

Directia Nationala Anticoruptie mai spune ca extinderea motivelor pentru care procurorul ierarhic superior poate sa infirme solutiile adoptate de procurorul de caz ar putea sa creeze conditii pentru restrangerea independentei procurorului care desfasoara ancheta penala, iar majorarea vechimii necesare la de 6 ani (inclusiv anii de pregatire la INM) la 8 ani (fara anii de pregatire la INM) va face mai dificila asigurarea gradului de ocupare a schemei de personal a DNA.

DNA a convocat pentru 31 august Adunarea generala, astfel incat procurorii sa isi poata exprima opiniile referitoare la modificarile propuse.

