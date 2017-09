Profesorul Ioan Ardelean de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca a fost prins in flagrant de catre ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA) in timp ce lua 450 de euro si 450 de lei de la mai multi studenti pentru a promova examenul restant la materia ”Mecanisme I si II”. DGA a extins cercetarile fata de mai multe persoane suspectate de dare de mita.

Potrivit unui comunicat de presa transmis, duminica, de catre reprezentantii DGA, profesorul Ioan Ardelean de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca a fost prins in flagrant in timp ce primea sumele de 450 euro si 450 lei de la mai multi studenti in scopul facilitarii promovarii examenului restant la materia ”Mecanisme I si II”, informeaza News.ro.

Ulterior, ofiteri de politie judiciara ai DGA Cluj, cu sprijinul Centrului Operational 3 Cluj-Napoca si Structura Centrala, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, au efectuat doua perchezitii la domiciliul si in biroul profesorului.

In birou a fost gasita suma de doua mii de euro, in bancnote de cate 50 de euro, dar si mai multe plicuri cu numele unor studenti.

Totodata, DGA anunta ca se efectueaza cercetari si fata de alte persoane sub aspectul savarsirii infractiunii de dare de mita.

Ioan Ardelean este profesor universitar, doctor in cadrul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca. El va fi prezentat, duminica, instantei cu propunere de arestare preventiva.

Sursa foto: Wolfgang Zwanzger / Shutterstock.com