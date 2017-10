Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a lui Radu Macovei, fost manager al Spitalului Floreasca, si a lui Ioan Lascar, fostul sef al Clinicii de Chirurgie Plastica din cadrul spitalului, in dosarul privind achizitiile facute pentru Sectia de mari arsi din cadrul unitatii. Ambii sunt acuzati de abuz in serviciu.

Radu Macovei, la data faptei manager al Spitalul Floreasca, Ioan Lascar, la data faptei seful Clinicii de Chirurgie Plastica si Microchirurgie Reconstructiva din cadrul aceluiasi spital, Marina Magdalena Gontariu, la data faptei seful biroului achizitii, au fost trimisi in judecata, in stare de libertate, cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu. De asemenea, a mai fost trimis in judecata si Aurel Catalin Galea, administrator al S.C. Gemedica S.R.L., S.C. GEMEDICA S.R.L., cu privire la savarsirea infractiunii de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu.

Potrivit rechizitoriului intocmit de procurori, in 2013, inculpatii Macovei Alexandru Radu, in calitate de manager al Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti, Gontariu Marina-Magdalena, in calitate de sef Birou achizitii publice si de presedinte al comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul spitalului si Lascar Ioan, in calitate de sef Clinica chirurgie plastica si microchirurgie reconstructiva si de membru in comisia de evaluare a ofertelor in cadrul spitalului, in urma unei licitatii fictive, au incheiat cu societatea GEMEDICA S.R.L., reprezentata de inculpatul Galea Aurel Catalin, un acord-cadru. Pe baza acestui acord cadru, s-au achizitionat, cu incalcarea prevederilor legii privind achizitiile publice si la preturi supraevaluate, un numar de 54 de echipamente medicale necesare dotarii „Unitatii de ingrijire a arsilor grav”.

In acest fel, Spitalul Floreasca a fost prejudiciat cu peste 8,2 milioane de lei, din care: 4.791.431 lei reprezentand diferenta dintre pretul platit de spital pentru echipamentele medicale si pretul la care au fost achizitionate de S.C. Gemedica S.R.L. de la furnizorii sai, 3.422.400 lei reprezentand contravaloarea barocamerei (care nu a functionat vreodata). Concomitent, s-a obtinut un folos necuvenit in favoarea societatii SC Gemedica SRL, echivalent cu valoarea prejudiciului.

"Concret, la data de 3 noiembrie 2004, Ministerul Sanatatii a emis un ordin privind infiintarea unitatilor de arsi in cadrul spitalelor de urgenta.

In acest context, in cursul anului 2013, dupa edificarea spatiului “Unitatii de ingrijire a arsilor grav”, inculpatii Gontariu Marina-Magdalena si Lascar Ioan, in calitate de presedinte, respectiv membru al comisiei de evaluare a ofertelor, de comun acord cu administratorul S.C. Gemedica S.R.L., au intocmit documentatia necesara achizitionarii aparaturii medicale.

In cuprinsul acestei documentatii s-a prevazut printre altele:

- valoarea totala estimata stabilita ca suma a valorii fiecarui echipament medical in parte, fara sa se regaseasca in dosarul achizitiei justificarea modului privind determinarea acesteia sau un alt document din care sa rezulte fundamentarea acestor valori (studiu de piata, oferte furnizori, etc.),

- atribuirea sa se faca intr-un singur lot, ceea ce a condus la ingradirea accesului altor firme la procedura de achizitie, avand in vedere numarul mare de echipamente medicale (54) ce urmau a fi achizitionate.

De asemenea, la baza intocmirii specificatiilor tehnice nu au existat documente din care sa reiasa o consultare a pietei, avand in vedere ca aceste echipamente aveau un grad ridicat de complexitate tehnica.

Documentatia respectiva, necesara atribuirii acordului-cadru, a fost aprobata intr-un singur lot si de managerul unitatii medicale, inculpatul Macovei Alexandru Radu, fapt ce a condus la imposibilitatea participarii la licitatie si a altor operatori economici, fiind astfel impiedicata concurenta intre acestia si ofertantul care a castigat licitatia, respectiv Gemedica S.R.L Astfel, in urma procedurii de atribuire (licitatie deschisa) a fost declarata castigatoare oferta SC Gemedica SRL (singurul ofertant), administrata de inculpatul Galea Aurel Catalin, cu care la data de 23 iulie 2013, a fost incheiat un acord cadru pe o perioada de 24 de luni. Ulterior, au fost incheiate (fara licitatie publica, aceasta procedura nemaifiind necesara), sapte contracte subsecvente pentru furnizarea de echipamente medicale supraevaluate. Barocamera nu este functionala si nici instalata. Cu toate acestea, reprezentanti ai autoritatii contractante, impreuna cu cei ai furnizorului, au semnat procese-verbale de receptie si procese-verbale de punere in functiune", potrivit DNA.

In cauza, s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului si masurii asiguratorii a popririi, asupra unor bunuri apartinand inculpatilor: Macovei Alexandru Radu, Gontariu Marina-Magdalena, Lascar Ioan, Galea Aurel Catalin si S.C. Gemedica S.R.L. De asemenea, s-a mai dispus instituirea masurii asiguratorii a popririi, asupra unor sume de bani detinute in conturile bancare de inculpatul Galea Aurel Catalin.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

