Grecia are atat de multe locuri de vizitat, multe inca nedescoperite de cei mai multi turisti, incat poti sa revii de fiecare data fara sa te plictisesti. Una dintre ele este statiunea Kamena Vourla, aflata la doua ore cu autobuzul fata de Atena, unde de altfel ajungi dupa un zbor de o ora si jumatate din Bucuresti. Este atat de aproape incat poti sa o treci si pe lista ta de city break-uri.

O statiune cu ape termale si plaje "blue flag"

Kamena Vourla, un fost sat pescaresc, a devenit intre timp o statiune recunoscuta pentru apele sale termale, recomandate pentru tratarea unor afectiuni ale oaselor si pielii. Desi localitatea in sine nu iese in evidenta prin cladiri impunatoare sau localuri extravagante, insa, cum ajungi in Kamena Vourla, o sa fii impresionat de cadrul natural in care te afli: munti, plaja si mare care iti fac fotografiile spectaculoase.

Pentru cei care vor mai mult la plaja decat in apele termale, publice sau la hotel, sunt recomandate plajele din nordul orasului, unde exista nisip fin, spre deosebire de sud, unde plajele au pietricele. In orice caz, pe ambele gasiti sezlonguri cu umbrele. Insa, dincolo de acestea, statiunea Kamena Vourla are plaje certificate "blue flag" (steag albastru) pentru apa curata si siguranta.

Ce sa vizitezi: Lichadonisia, un paradis izolat intre valuri albastre

In statiune nu vei gasi obiective turistice, insa Kamena Vourla este situata in apropiere de Termopile, locul unde s-a dat batalia dintre spartani si persi si de Delphi - oras din Grecia antica dedicat zeului Apollo, pe care le puteti vedea intr-o singura zi.

Insa punctul forte al regiunii este insula Lichadonisia, pe care grecii o considera Seychelles-ul tarii. Drumul pana acolo, care dureaza 30 minute cu o barca rapida, este in sine o destinatie pentru ca vei constata in cel loc minunat te afli: pe fundal se vad muntii si orasul Kamena Vourla, iar pe mare vei observa ca apa este atat de limpede incat poti privi in adancuri. De altfel, in zona poti sa faci scuba diving.

Cat costa un sejur in Kamena Vourla si Lichadonisia

Costul pentru saptamana in Kamena Vourla variaza intre 466 euro/2 adulti/demipensiune la hotel de 3 stele si 1.000 euro/2 adulti/demipesiune la hotel de 5 stele, in plin sezon, iar in statiune un pranz complet costa intre 10 si 15 euro.

Preturile sejururilor nu includ transport intrucat in statiunea greceasca poti ajunge cu masina proprie, din Romania. Insa daca nu vrei sa pierzi o zi intreaga pe drum, poti alege varianta zborului de o ora si jumatate la Atena, care costa de la 133 euro/persoana (dus-intors), cu bagaj de cala inclus, la compania de linie Aegean Airlines.

Pe insula Lichadonisia nu exista cazare, ci doar un bar unde te poti racori cu 3-6 euro/bautura. Un drum dus-intors la Lichadonisia costa 12 euro/persoana intr-o barca mare si 20 euro/persoana intr-o barca de cateva persoane.

Poate ca mult spus ca Lichadonisia este comparabila cu insulele Seychelles, insa chiar si asa insula greceasca te va surprinde cu apa cristalina pe care o gasesti aici si plaja cu nisip fin marginita de copaci verzi, iar daca mergi in extrasezon, cand sunt putini turisti (mai sau septembrie), o sa simti ca toata insula este a ta, ceea ce s-ar putea sa te determine sa te reintorci in Kamena Vourla.