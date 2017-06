Grecia este de ani de zile tara in care cei mai multi romani isi fac vacanta de vara si pe buna dreptate. Statiunile din Grecia sunt pentru orice gust si buzunar, pentru familii, cupluri, persoane in cautare de aventura sau pentru petrecerea lunii de miere.

Statiuni din Grecia: Koukounaries, in Skiathos

Statiunea Koukounaries (foto principala), din sud-vestul insulei, se lauda cu cea mai frumoasa plaja din Skiathos. Cu apa cristalina in care vezi pestisorii care se plimba pe langa tine si plaja cu nisip alb si fin, marginita de o padure de pini, Koukounaries pare un paradis in care sa te refugiezi intr-o zi torida.

Statiunea Koukounaries are plaja cu calificativul blue flag, pe care se afla senzlonguri si baruri. La Koukounaries poti ajunge cu autobuzul care parcurge intreaga mica insula Skiathos sau cu o masina inchiriata. De altfel, intreaga insula greceasca poate fi descoperita intr-un singur sejur, timp in care te poti bucura de plajele sale salbatice cu apa turcoaz, de sporturi nautice sau chiar de trekking in muntii din Skiathos.

Sursa foto: Jiri Vavricka/Shutterstock.com

Statiuni Grecia: Agios Ioannis, in Skopelos

Insula Skopleos (foto sus) poate ca este si mai putin cunoscuta decat Skiathos, insa este o destinatie ca in filme si la propriu si la figurat. Agios Ioannis este statiunea greceasca unde au fost filmate secvente din filmul Mamma Mia, insa dincolo de acest lucru te va cuceri cu plajele sale salbatice, la poalele muntilor inverziti. De altfel, desi nu are facilitati turistice, turistii merg in Skopelos pentru a se bucura de peisajul incantator gasit aici.

Pentru a ajunge in statiunile din Skopelos trebuie sa aterizezi in Skiathos si apoi sa urci pe feribot. Pe langa Agios Ioannis, merita sa vizitezi orasul Skopelos, plajele Hovolo, Milia, Loutraki, Kastani si sa faci plimbari in natura.

Kamena Vourla

Kamena Vourla (foto sus) este una dintre statiunile mai putin cunoscute ale Greciei. Aflata la 2 ore cu autobuzul de Atena, statiunea Kamena Vourla este un paradis inca nedescoperit de multi turisti, fapt pentru care merita sa mergi aici inainte sa fie sufocata de turismul de masa.

Kamena Vourla, un fost sat pescaresc, a devenit intre timp o statiune recunoscuta pentru apele sale termale, recomandate pentru tratarea unor afectiuni ale oaselor si pielii. Desi localitatea in sine nu iese in evidenta prin cladiri impunatoare sau localuri extravagante, insa, cum ajungi in Kamena Vourla, o sa fii impresionat de cadrul natural in care te afli: munti, plaje cu blue flag si mare care iti fac fotografiile spectaculoase. Din Kamena Vourla poti merge in Lichadonisia, cunoscuta drept Seycheless-ul Greciei.

Sursa foto: catalin eremia/Shutterstock.com

Statiuni din Grecia: Samothraki

Samothraki (foto sus) este o insula putina cunoscuta romanilor. Asa ca sa mergi in Samothraki inseamna sa evadezi in natura, sa te bucuri de valurile Marii Egee si de privelistea oferita de muntele Fengari (1.614 m). Pe langa plaja, poti sa faci baie in piscinile naturale de pe munte. Unde mai pui ca ajungi foarte usor aici.

In Samothraki ajungi cu masina pe drumul spre Thassos, insa cand ajungi in orasul Komothini va trebui sa mergi in partea de est, spre orasul Alexandroupoli. De aici, urci in feribot pana pe insula.

Sursa foto: PhotoStock10/Shutterstock.com