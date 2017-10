De multe ori ignoram orasele din Romania cand vine vorba de city break-uri si alegem sa mergem in strainatate. Insa si in tara drumul poate fi scurt si ieftin, mai ales cand exista zboruri la oferta.

Vacante ieftine in orasele din Romania: avion vs tren

Toamna este probabil cel mai bun moment sa vizitati orase si datorita temperaturilor mai joase, si datorita peisajelor. Mai mult, indiferent de anotimp, aveti un motiv in plus sa faceti un city break in tara: cursele dese cu avionul care scurteaza considerabil drumul cu trenul sau masina si, mai important, preturile similare sau chiar mai mici.

City break Timisoara

Cu un aer tineresc, Timisoara incepe sa atraga tot mai multi turisti si merita sa dai o fuga sa o vizitezi in special toamna. Zic sa dai o fuga pentru ca un zbor din Bucuresti dureaza o ora si costa 21 euro dus-intors/persoana (vezi oferta aici). Daca ai merge cu trenul, calatoria ar dura aproximativ 9 ore si costa 100,9 lei (dus).

Pe langa centrul Timisoarei, latura Corso si Castelul Huniade, poti faci o vizita in fabrica de bere Timisoreana, asa ca merita sa petreci 2-3 zile in orasul de pe Bega, unde cazarea incepe de la 20 euro/camera dubla (verifica oferta in timp real).

City break in Iasi: ce sa vizitezi in oras

Tu ce ai face in 45 de minute? Acesta este timpul in care ajungi din Bucuresti in Iasi cu avionul. Intre cele doua orase zboara si Tarom, si Blue Air, iar in perioada 28 noiembrie-4 decembrie compania nationala are bilete de avion la 37 euro dus-intors (oferta in timp real aici). In ce priveste cazarea, o noapte in camera dubla porneste de la 16 euro, oferta care poate fi verificata aici.

Prin comparatie, o calatorie cu trenul Bucuresti-Iasi costa 95,85 lei, clasa a II-a si dureaza 7 ore, cu schimbarea a doua trenuri.

Iasi este situat pe 7 coline, Cetatuia, Galata, Copou, Bucium-Paun, Sorogari, Repedea si Breazu. Pe lista obiectivelor care merita vazute in Iasi sunt teiul lui Eminescu din Parcul Copou, Bojdeuca lui Creanga, zona pietonala Stefan cel Mare, Rapa Galbena, Biblioteca Universitatii Gheorghe Asachi, Palatul Culturii, Gradina publica Palas, Casa de vinuri Bucium.

City break Cluj-Napoca

Un oras tineresc si efervescent, Cluj-Napoca merita vizitat in afara festivalurilor Electric Castle si Untold. In orasul ardelenesc ai de vazut Cetatuia, Piata Unirii, Parcul Central, gradina botanica, Parcul Etnografic Romulus Vuia, Bastionul Croitorilor. Un zbor Bucuresti-Cluj dureaza o ora si costa de la 27 euro dus-intors (verifica oferta in timp real) la inceput de noiembrie, fata de o calatorie cu trenul care dureaza aproape 12 ore si costa 110,9 lei dus de persoana. O noapte de cazare in Cluj incepe de la 22 euro pentru doua persoane (vezi oferta aici).

Tu ce preferi: trenul sau avionul pentru calatorii in tara?

Aceste oferte sunt valabile in momentul publicarii articolului. Acestea se pot modifica sau varia in functie de perioada selectata pentru destinatia dorita.

Sursa foto: iurii / Shutterstock.com