Cladirile vechi sunt fascinante nu numai prin frumusetea lor semnificativa. Templele si sculpturile marete ne fac sa ne gandim la tehnologiile folosite de culturile din trecut. Vezi in continuare care sunt cele mai frumoase monumente de arhitectura, potrivit Pandotrip.

10. Hagia Sophia, Turcia

Prima biserica de pe acest loc a fost construita de Constantin cel Mare in anul 325, dar a ars intr-un incendiu in anul 404. Apoi a fost reconstruita de Teodosiu al II-lea peste 9 ani. Din pacate, biserica a fost din nou arsa in 532 in timpul unei rascoale. Din 537 cladirea a ramas la fel, fiind reconstruita in timpul imparatului Iustian I. Astfel, acest monument istoric a suferit trei schimbari majore: bazilica, moschee si muzeu.