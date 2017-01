Lucreaza de peste 12 ani in industria de publicitate din Romania si in toata aceasta perioada a ocupat diverse functii in cadrul McCann Erickson. Catalin Dobre, care la sfarsitul anului trecut a fost numit Chief Creative Officer in cadrul grupului, considera ca un bun creativ este un om curios in legatura cu orice il inconjoara si care este capabil sa iasa din “propria bula”, deoarece astfel iau nastere creatiile, din inspiratia rezultata in urma curiozitatii unui publicitar.

Cand si-a inceput cariera de publicitar, in 2004, exista o imagine denaturata a industriei: “Lumea credea despre creativi ca sunt niste rock-star, care petrec si apoi bam! Au o idee pe care o aplica si la asta se rezuma job-ul lor”. Catalin, care intre timp a avansat in randul companiei, ajungand director de creatie in cadrul agentiei de publicitate si, mai nou, Chief Creative Officer in cadrul grupului McCann, are cu totul alta parere despre creativii din industrie:

“Creativii buni sunt niste oameni curiosi, in primul rand. Cred ca asta este cel mai important lucru, orice creatie are o inspiratie, un insight, o observatie de la care pleci, care porneste din foarte multa curiozitate. La moment dat, dupa ce acumulezi foarte multe informatii, povesti, experiente, faci legaturi si conexiuni care se transpun in creatiile tale. Nici nu stii de unde apare ideea”, spune acesta.

In cei doisprezece ani de activitate in cadrul McCann Erickson, Catalin Dobre s-a aflat la baza multor campanii renumite si apreciate in industrie. Printre cele mai cunoscute se numara si cea despre Ghita Ciobanu. De fapt, Dobre si-a castigat notorietate in aceasta industrie dupa ce a descoperit si reinventat personajul romanesc pentru unul dintre clientii agentiei, Vodafone.

De atunci a realizat noi campanii si a descoperit alte personaje, cel mai recent fiind Rombot, un learning machine care acumuleaza informatii de la si despre romani pentru a promova imaginea creata in randul strainilor.

Un bun creativ munceste mult, mai considera Dobre, insa are o satisfactie enorma cand I se recunosc campaniile bune. McCann a fost prima agentie din Europa de Est care a castigat in urma cu sase ani doua grand prix-uri la Cannes Lions, cel mai important festival de creatie dedicat industriei de publicitate.

“De atunci castigam constant premii, cred ca asta e parte din cultura noastra si e foarte important sa ai o cultura creativa, care sa tinteasca excelenta in creatie, sa nu accepte mediocritate. Cumva cred ca de aceea la noi se munceste mult mai mult pentru ca multe idei pica intern, nu ni se par suficient de bune”, spune acesta.

Pay with Blood – realizata pentru festivalul de muzica Untold, Go Mono pentru Radio 21 sau Bittersweet Pies pentru Paul, sunt doar cateva dintre campaniile realizate de McCann si care au fost premiate in cadrul Cannes Lions 2016.

Pe langa premii si curcubeie, creativii nu sunt insa lipsiti de provocari si probleme. Una dintre ele este faptul ca nu se expun lumii si traiesc intr-o bula proprie.

“Tu ai impresia ca stii lucruri, ca te expui la tot felul de lucruri, dar de fapt tu esti intr-o bula, ai prieteni din acelasi domeniu, la fel pe Facebook, newsfeed-ul tau e plin de postarile oamenilor care urmaresc aceelasi chestii pe care le urmaresti si tu. E un lucru bun pentru ca iti ofera ceva din zona ta de interes, dar, in acelasi timp outside the bubble sunt atat de multe chestii, poate nasoale, care poate nu te intereseaza, dar care sunt bune si ar merita timpul si atentia ta”, explica Catalin Dobre.

Acesta adauga: “Cred ca e foarte important procesul acesta pentru un creativ: sa iasa din bubble-ul ala, care nu-i usor, cateodata nici nu-ti dai seama ca esti intr-un bubble, iar atunci cand au loc anumite evenimente care iti pareau imposibile, precum Brexit-ul sau castigarea alegerilor prezidentiale din SUA de catre Donal Trump, te izbesc si nu-ti explici”, considera Dobre.

S-ar vedea facand altceva? “Niciodata nu poti sa stii, dar cred ca suntem norocosi ca lucram in domeniul asta, e o scoala de creativitate, intri in contact cu foarte multe doemnii. Mi se pare ca orice industrie in care vrei sa ai un edit value, aceasta vine din creativitate, chiar si la cele mai boring precum financiare, bancare", incheie Catalin.

Citeste in Wall-Street PRO cum considera creativul ca se face publicitate in zilele noastre.