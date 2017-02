Anul trecut a fost unul “extrem de plin”, a spus Alina Stepan, managing director Ipsos South-East Europe, in cadrul emisiunii Profesionistii in Retail, subliniind faptul ca in piata de cercetare nu mai exista sezonalitate de cativa ani.

“Inainte ianuarie-februarie, iulie-august erau luni asezate, nu mai putem vorbi despre asta de cel putin cinci ani”, a spus Alina Stepan.

Grupul Ipsos a incheiat anul trecut in Romania cu o cifra de afaceri de circa 55 de milioane de euro, peste nivelul de 45 de milioane de euro la care este evaluata intreaga industrie locala de cercetare, evolutia fiind sustinuta de activitatea hub-ului onlne global si de compania full service pentru Romania.

2016 a fost cel de-al patrulea an consecutiv in care compania a raportat o crestere de peste 10% in Romania, mare parte din evolutie fiind sustinuta de studii de shopper 360. 80% din clientii din piata de cercetare vin din zona industriei bunurilor de larg consum, insa se observa un interes in crestere din partea companiilor din zona financial technology, puncteaza Alina Stepan.

“As vedea industria de cercetare crescand prin diversificarea serviciilor. Daca vom continua la fel cresterea va fi graduala. Piata de research din Romania nu a crescut, a ramas stabila. E nevoie sa gasim elementul diferentiator: cercetare real-time, nu mai are nimeni timp sa astepte un feed-back distilat, e nevoie sa cuplam ce spune consumatorul cu observarea comportamentului lui fara ca acesta sa se simta observat”, adauga Stepan.