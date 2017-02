De cel putin cinci ani in industria de cercetare din Romania nu mai exista sezonalitate, crede Alina Stepan, managing director Ipsos South-East Europe, care subliniaza ca devin importante viteza si rapiditatea cu care este realizat un studiu, in conditiile in care clientii nu mai au timp sa astepte o luna pentru un raport de cercetare masiv.

“Ianuarie a fost o luna pornita in forta, cu brief-uri primite de la clienti pe 3 ianuarie. In continuare vom vedea studii strategice, studii de pozitionare, de segmentari, de intelegere a nevoilor consumatorilor, studii care se axeaza pe intelegerea generatiilor si studii la raft. Devine importanta viteza si rapiditatea cu care se realizeaza un studiu, clientii nu mai au timp sa astepte o luna pentru un raport de cercetare masiv. Favorizam culegerea datelor online, ceea ce numim device agnostic, sa poti accesa studiul pe toate device-urile disponibile. Rapiditatea ar fi unul din cuvintele-cheie ale acestui an”, a spus Alina Stepan, in cadrul emisiunii Profesionistii in Retail.

Grupul Ipsos a incheiat anul trecut in Romania cu o cifra de afaceri de circa 55 de milioane de euro, peste nivelul de 45 de milioane de euro la care este evaluata intreaga industrie locala de cercetare, evolutia fiind sustinuta de activitatea hub-ului onlne global si de compania full service pentru Romania.

2016 a fost cel de-al patrulea an consecutiv in care compania a raportat o crestere de peste 10% in Romania, mare parte din evolutie fiind sustinuta de studii de shopper 360. 80% din clientii din piata de cercetare vin din zona industriei bunurilor de larg consum, insa se observa un interes in crestere din partea companiilor din zona financial technology, puncteaza Alina Stepan.

“As imparti anul in doua parti mari din punct de vedere al interesului companiilor: pe de o parte vezi companii mari, asezate, care fac research de mult timp, care vin cu cereri mult mai sofisticate, de intelegere mai adanca de categorie, de aliniere de portfoliu. Trebuie sa iti intelegi mult mai bine categoria in contextul tuturor tranzactiilor care se intampla. Vorbim de studii strategice pentru acesti clienti care fac research de mult timp. Pe de alta parte, sunt multe companii start-up, atat romanesti, cat si din afara, care acum incep sa faca research, care incep sa inteleaga faptul ca a lansa un produs fara sa cercetezi care este apetenta consumatorilor fata de el este mult mai costisitor decat sa faci un studiu. Vorbim de start-up-uri care exista de ceva timp, care isi dau seama ca pentru a trece la nivelul urmator este nevoie de ceva mai mult decat flerul antreprenorului si simt nevoia sa-l dubleze cu studii de piata”, explica Stepan.

Industria de cercetare din Romania ar putea creste prin diversificarea serviciilor oferite. “Daca vom continua la fel, cresterea va fi graduala, 80% din clienti sunt companii din FMCG. Piata de research din Romania nu a crescut, a ramas stabile. E nevoie sa gasim acel ceva diferentiator: cercetare real-time, nu mai are nimeni timp sa astepte un feedback distilat, sa cuplam ce spune consumatorul cu observarea comportamentului lui fara a se simti observat”, considera Alina Stepan.