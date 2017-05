Reprezentantii Romaniei la Eurovision 2017, Alex Florea & Ilinca, au urcat joi pe scena de la Kiev, pentru o noua repetitie inainte de semifinala din 11 mai. Spectacolul a fost imbunatatit, dupa ce echipa TVR a avut sedinte tehnice cu organizatorii, desi mai sunt cateva probleme cu privire la felul in care producatorii show-ului folosesc camerele de filmat.

Alex Florea spune ca mai are un amanunt important de rezolvat. Artistul a fost nevoit sa incerce mai multe variante pentru coregrafia ce implica tunurile de pe scena si care urmeaza sa dea o nota personala spectacolului Romaniei.

"Scena nu este atat de mare pe cat ma asteptam, ceea ce ma obliga sa-mi regandesc momentul in care ma urc pe tun, astfel incat sa iasa asa cum imi doresc”, a explicat el. "Aceasta secventa ma solicita la maximum. Alex va executa acea saritura de pe tun, care imi da mari emotii”, a declarat Ilinca despre show-ul pe care il pregatesc.

Alex Florea s-a accidentat la prima repetitie de la Kiev. "Am fost primiti de intreaga echipa de productie cu ingrijorare. Ne-au intrebat inca de la intrarea in backstage cum se simte Alex si si-au exprimat ingrijorarea cu privire la show-ul de pe scena, in cazul in care artistul va csdea si a doua oara. Organizatorii au punctat foarte clar ca Alex trebuie sa urce pe tun atunci cand este oprit si nu in miscare, ca sa evite orice fel de cazatura. Noi le-am promis ca acest lucru nu se va mai intampla si am reusit ca, in cele trei repetitii, cate au fost in cadrul programului nostru de 20 de minute, sa se incheie cu bine”, a povestit Iuliana Marciuc, sefa delegatiei Romaniei.

La a doua repetitie, Ilinca a purtat rochia pe care o va imbraca in concurs, o creatie Athena Phillip.

Dupa repetitii, Ilinca si Alex, alaturi de Iuliana Marciuc, sefa delegatiei si Mihai Alexandru, compozitorul piesei "Yodel It!", au sustinut o conferinta de presa si sesiune foto cu fanii si jurnalistii prezenti la eveniment.

Show-ul Romaniei a incantat presa internationala si a plasat Yodel It! pe a sasea pozitie in topul alcatuit de casele de pariuri.

Miercuri, Alex si Ilinca au filmat pe o insula din Kiev pentru postcardul Romaniei. Filmarile, solicitante pentru artisti, au fost realizate pe Insula Truhaniv si au implicat o cursa pe o bicicleta dubla. Joi, cei doi au participat la un moment mannequin challenge cu artistii, alaturi de intreaga delegatie a Romaniei.

Pentru delegatia romaneasca, cea de-a sasea zi in capitala Ucrainei s-a incheiat la Euroclub, unde Ilinca si Alex au cantat alaturi de reprezentantii Irlandei, Cehiei si Muntenegru, la petrecerea organizata de OGAE Ucraina. Ei au fost primiti cu entuziasm, iar surpriza pentru echipa Romaniei a fost atunci cand intrega sala a cantat versurile melodiei "Yodel It!" acapella.

Majoritatea artistilor alesi in juriile nationale din acest an sunt fosti participanti la editiile trecute ale Eurovision.

Pentru actuala editie, Luminita Anghel, Mihai Traistariu, Tavi Colen, Paula Seling si Cezar Ouatu vor alcatui juriul de experti din Romania. Ei isi vor exprima voturile in cele doua semifinale si in finala pentru toti participantii din concurs, cu exceptia reprezentantilor Romaniei. Fiecare membru al juriului va evalua capacitatea vocala, performanta pe scena, compozitia si originalitatea piesei si va nota artistii favoriti cu un set de puncte, de la 1 la 8, 10 si 12.

Ilinca si Alex Florea vor canta in a doua semifinala a concursului Eurovision, pe 11 mai. Marea finala va avea loc doua zile mai tarziu, pe 13 mai. In competitie au ramas 42 de tari, dupa retragerea Rusiei.

Televiziunea Romana va transmite in direct si in exclusivitate spectacolele Eurovision 2017 de la Kiev, pe TVR 1, TVR HD, TVR International si TVR+, incepand cu prima semifinala din data de marti 9 mai, de la ora 22.00.

Cea de-a doua semifinala, in care vor concura si reprezentantii Romaniei, Ilinca Bacila si Alex Florea, cu melodia "Yodel It!", va avea loc pe 11 mai, iar spectacolul va fi transmis in direct pe TVR 1, TVR HD, TVR International si TVR+, de la ora 22.00.

Finala Eurovision 2017 va avea loc pe 13 mai, iar telespectatorii romani o vor putea urmari in direct pe TVR 1, TVR HD, TVR International si TVR+, incepand cu ora 22.00.