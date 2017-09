Serialele noi care se anunta pentru aceasta toamna sunt suficient de bune pentru a ne tine cu sufletul la gura. Daca inca nu ai aflat care sunt noutatile, am facut pentru tine o lista cu 10 seriale noi.

Daca esti mare fan seriale, atunci e musai sa fii la curent cu noutatile din aceasta toamna. Lista cu seriale de toamna este lunga si diversa, de la comedie, la drama si SF-uri. Iata cateva sugestii:

Cele mai noi seriale de urmarit in aceasta toamna

Dynasty

Dynasty este un remake facut dupa celebrul serial de televiziune din anii '80. Povestea filmului este despre doua dintre cele mai bogate familii ale Americii si lupta lor pentru a detine controlul averii si al copiilor lor, potrivit esquire.com.

Future Man

Noua comedie, produsa de Seth Rogen si Evan Goldberg, il are in rolul principal pe Josh Hutcherson. Acesta joaca rolul unui tanar obsedat de jocuri video care inca locuieste cu parintii. Acesta se implica intr-o misiune de salvare a Planetei, moment in care doua dintre caracterele jocuri prind viata...

Ghosted

Pentru cineva care si-a dorit mereu ca filmul X-Files sa fie mai amuzant, a aparut comedie Ghosted care celebreaza fenomenele supranaturale. Craig Robison joaca rolul unui paznic supracalificat, care il are ca partener pe Adam Scott. Cei doi sunt recrutati pentru o misiune extrem de importanta: sa investigheze activitatea paranormala din Los Angeles.

Mindhunter

Cum ar fi sa poti intra in mintea unui criminal in serie? Actiunea din Mind Hunter: Inside FBI's Elite Serial Crime Unit are loc n 1979, iar actorii Jonathan Groff si Holt McCallany joaca rolul unor agenti FBI. David Fincher si Charlize Theron sunt producatorii executivi ai acestui nou serial.

Doctor Foster

La finalul primului sezon, doctorul Gemma Foster isi abandoneaza sotul infidel si fuge de acasa. O ocazie numai buna pentru ca aceasta sa isi gaseasca o noua pasiune, scrie telegraph.co.uk.

Tin Star

Un film pentru fanii Fargo si nu numai. Tim Roth este un politist englez care se muta cu slujba intr-un oras mic de munte din Canada. Potrivit scenaristului Rowan Joffe, aceasta noua drama este "o poveste despre deceptie, tradare, crima si razbunare".

Star Trek: Discovery

Zece ani inainte de Kirk, Spock si Enterprise, USS Discovery descopera noi lumi si forme de viata.

The Child in Time

Benedict Cumberbatch joaca rolul unui scriitor de succes care, impreuna cu sotia sa, se straduieste sa-si revina dupa pierderea fiicei.

Seriale care revin din toamna 2017

Stranger Things

Stranger Things revine cu o noua infuzie de horror al anilor '80. Va reusi tanara eroina Eleven sa se intoarca in "lumea de dincolo"?

Narcos

Va supravietui traficul cu droguri din Columbia fara principalul lider Pablo Escobar? Dupa moartea acestui, urmasii lui vor trebui sa duca "traditia" mai departe. Vor reusi?

