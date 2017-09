10. Uncle Buck

Cu un scor de 21 din 100 obtinut pe Metacritic, serialul produs de CBS a fost anulat dupa un singur sezon. Serialul a debutat in septembrie 1990 si avea in centru personalul interpretat de John Candy, Buck, care devine responsabili de cei trei nepoti ai sai dupa ce parintii lor sunt ucisi intr-un accident de masina.

De ce a fost anulat? Criticii au fost de parere ca glumele personajului erau prea evidente, la fel si situatiile, de asemenea cliseice, iar protagonistul – neplacut.

9. Knight Rider

Serialul de televiziune din 2008 urmeaza seriei omonime din 1982 si ii are in rolurile principale pe Justin Bruening si Deanna Russo. A obtinut un scor de 21 din 100 pe Metacritics. NBC a anulat Knight Rider dupa numai un sezon din cauza criticilor primite - “un remake ieftin al seriei originale produse de David Hasselhoff".

8. Momma's Boys

Cu un scor de 19 din 100 obtinut pe Metacritics, Momma's Boys este un reality show despre un grup de mame care isi doresc cele mai bune partenere pentru fiii sai si organizeaza o competitie in acest sens. Serialul produs de NBC a avut un singur sezon ce a rulat din decembrie 2008 pana in ianuarie 2009.

Criticii au numit aceasta productie "o rana sangeranda", cum altfel poate fi situatia in care mama iti alege partenera?

Sursa foto: Wikipedia

7. The Real Wedding Crashers

Serialul produs de NBC, care se pare ca exceleaza la productii proaste, a fost anulat si el dupa un sezon. Seria americana The Real Crashers Wedding a fost inspirata de filmul american Wedding Crashers din 2005, doar ca propunea glume cu camera ascunsa. Ashton Kutcher, care a contribuit la crearea conceptului, a explorat o idee asemanatoare in Punk'd.

6. Cavemen

Sitcomul Cavemen a fost difuzat de ABC in perioada octombrie-noiembrie. Se pare ca nici serialul bazat pe reclamele GEICO Cavemen nu s-a bucurat de success si a fost anulat dupa doar cateva episodade. Pe Metacritic, Cavemen a obtinut un scor de 19 puncte din 100, iar criticii i-au reprosat serialului de televiziune ca este “destul de prost”, ca aduce cu anumite parti din Two and a half men si According to Jim si ca este, cu siguranta, cel mai lipsit de gust dintre acestea.

Sursa foto: ABC

5. Work it

Sitcomul American Work it a rulat pe ABC doar o saptamana, fiind un inlocuitor al serialului Man Up, care la randul sau, fusese anulat. Plotul serialului Work it este cum doi barbate din St. Louis aleg sa se deghizeze in femei pentru a-si pastra jobul.

Serialul a primit foarte multe recenzii proaste in doar doua episoade, iar pe Metacritic a obtinut un scor de doar 19 puncte. Criticii au numit serialul “groaznic dincolo de intelegere: lipsit de bun gust, cu performante slabe, personaje scrise abominabil si prost regizat”.

4. Category 7: The End of the World

Category 7: The End of the World este o miniserie de televiziune de patru ore din 2005 care a fost difuzata de CBS in doua parti. Este un sequel al miniseriei Category 6: Day of Destruction, iar actiunea are loc imediat dupa evenimentele din partea precedenta si il arata pe noul director al Agentiei Federale de gestionare a situatiilor de urgenta (FEMA) cum trebuie sa se lupta cu furtuna masiva care a lovit Chicago.

Cu un scor de 18 din 100 pe Metacritic, Category 7 a fost numit de critici “un candidat timpuriu pentru cele mai proaste miniserii ale secolului 21”. 3. Stalker Stalker este un serial de televiziune american politist despre victimele hartuirii care a rulat doar un sezon, cu 20 de episdoade. Serialul urmareste dramele celor doi detectivii LAPD care investigheaza crimele si a fost anulat desi finalul sezonului a lasat actiunea nerezolvata si parea ca ar urma un al doilea sezon care sa continue povestea. “Violenta, furia si depravarea par a fi centrul serialului, pentru ca in rest nu ofera nimic de valoare. Este de neiertat”, au spus criticii. Stalker a obtinut un scor de 17 pe Metacritic. 2. Dads Sitcomul American din 2013 produs de Fox a fost anulat dupa un singur sezon, de asemenea. Serialul spune povestea a doi dezvoltatori de jocuri video de success a caro viata este schimbata in mod neasteptat atunci cand parintii lor se muta cu ei. Cu un scor de 15 din 100 inregistrat pe Metacritic, criticii au numit Dads “un sitcom despre decalajele dintre generatii, la fel de intelligent precum un concurs de flatulenta din scoala primara”. 1. The 1/2 Hour News Hour The 1/2 Hour News Hour este un show de stiri de satira American ce a rulat pe Fox News Channel. Productia prezenta stiri dintr-o perspectiva conservatoire si folosind un format satiric precum Saturday Night Live's Weekend Update, This Hour Has 22 Minutes sau The Daily Show. A fost anulat dupa 15 episoade. Cu un scor de 13 din 100 pe Metacritic, show-ul de televiziune a fost considerat de critici “o replica conservatoare a The Daily Show”: “Uneori umorul este atat de greu de gestionat, incat pare ca avem de-a face cu o auto-parodie.

Sursa foto: Antonio Guillem/Shutterstock