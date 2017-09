Consumatorii romani sunt interesati mai ales de mesaje utile si practice si de domenii precum sanatate sau economie si se informeaza in special de la televizor si de pe retelele sociale. Intr-un astfel de context, brandurile, de la care romanii asteapta sa fie in special de incredere si transparente, sunt apreciate mai degraba pentru popularitate sau prestigiu, arata un studiu Golin realizat impreuna cu iSense Solutions.

„Daca oamenii nu acorda atentie brandului tau, atunci il ignora si nimic altceva nu mai poate repara asta. Dar pentru a determina pe cineva sa te asculte si sa actioneze, e nevoie in primul rand sa fii relevant pentru el. Relevanta este cea mai importanta metoda de ascultare activa a vocii consumatorilor”, spune Irina Roncea, Deputy Managing Director, Golin.

Potrivit studiului „Relevanta brandurilor. Ce conteaza cu adevarat pentru consumatori”, mesajele – pentru a atrage atentia – trebuie sa fie in primul rand utile/practice (69%), informative (56%) sau amuzante/distractive (35%). Mai putini romani sunt interesati de informatiile inspirationale (19%), surprinzatoare (18%), populare / la moda (10%) sau socante (7%).

In ceea ce priveste sursele de informare preferate de romani, topul este condus de TV si retelele sociale, urmate de site-urile de stiri, site-urile companiilor si abia apoi de familie, prieteni sau colegi (word of mouth).

„Se confirma si in Romania trendul global ‘screens take over people’, televiziunea si internetul fiind mai importante pentru consumatori decat oamenii din jur atunci cand cauta informatii. Totusi, dupa TV si retelele sociale, care domina clar preferintele romanilor, exista unele diferente intre urban si rural si chiar intre sexe. Astfel, consumatorii din mediul rural se informeaza de la familie, prieteni si cunostinte mai mult decat de pe site-uri. In acelasi timp, femeile apeleaza mai mult decat barbatii la ‘word of mouth’, tendinta similara si la nivel global”, afirma Andrei Canda, Managing Partner, iSense Solutions.

In 2017, romanii au acordat atentie in special informatiilor din domeniile sanatate (66%), economie (64%), celor despre diverse produse achizitionate (59%), familie/prieteni 59%, DYI / video-uri / retete culinare etc. (57%). In schimb, la nivel global, consumatorii au fost mai interesati de informatiile referitoare la politica (59%), divertisment (57%), de stirile despre vedete (55%) sau din domeniul economiei (49%).

De asemenea, studiul arata ca anul viitor vor fi mai relevante pentru romani informatiile din domeniile stiinta si tehnologie (51%), sanatate (50%) si din cel financiar (45%), in timp ce stirile despre vedete vor scadea in relevanta.

Folosind un tool creat de reteaua Golin care urmareste 15 dimensiuni de construire a relevantei, Golin Romania si iSense Solutions au analizat trei categorii de consum care influenteaza zilnic vietile romanilor: energie, tehnologie si cafea & ciocolata.

In categoria energie, romanii sunt de parere ca brandul ideal ar trebui sa fie de incredere, eficace si transparent, insa principalele branduri din aceasta industrie sunt percepute mai degraba ca fiind populare, eficace si esentiale.

Rezultatele sunt similare in categoria tehnologie, in care un brand ideal ar trebui sa fie de incredere, eficace, modern, inovator si transparent, insa principalele branduri din industrie puncteaza mai mult la capitolele popularitate, prestigiu, modern.

Situatia este mai echilibrata in categoria micilor placeri ale vietii. Romanii considera ca brandul ideal de cafea sau de ciocolata trebuie sa fie in primul rand popular, autentic si prietenos, iar principalele branduri se apropie de aceste asteptari, fiind percepute ca populare, autentice si de prestigiu.

Studiul a fost realizat de compania iSense Solutions in exclusivitate pentru Golin si a inclus o etapa calitativa (interviuri etnografice), precum si o etapa cantitativa pe un esantion de 500 de respondenti, utilizatori de internet din mediul urban si rural, cu varsta 18-65 de ani. Datele au fost culese online prin intermediul Panelului ResearchRomania.ro, in luna august 2017, si sunt reprezentative la nivel national. Rezultatele studiului au un grad de eroare de +/- 4,38%, la un nivel de incredere de 95%.

Golin Romania este membra a grupului de companii din care mai fac parte MullenLowe (advertising), Profero (digital), Initiative (media), BPN (media) si Medic One (comunicare in domeniul medical si farmaceutic). Golin Romania agentia de PR afiliata retelei internationale Golin Worldwide. Acesta este primul birou din Europa Centrala si de Est al companiei americane care detine in total peste 50 de birouri in America, EMEA si APAC.

iSense Solutions - The Modern Consumer Company foloseste cele mai recente tehnologii de sondare a consumatorului modern din Romania si ofera servicii integrate de marketing: cercetare, consultanta in marketing si comunicare, digital si vanzari. Compania a fost fondata de Traian Nastase si Andrei Canda, specialisti cu peste 12 ani de experienta in domeniul cercetarii de piata si cu o expertiza academica solida, fiind doctori in Sociologie, respectiv Marketing.

Sursa foto: Rawpixel.com/Shutterstock