In primele noua luni ale anului, grupul PRO TV, care detine televiziunile PRO TV, PRO 2, PRO X, PRO GOLD, PRO CINEMA, MTV Romania si PRO TV International, parte a Central European Media Enterprises LTD. (CME) a obtinut o crestere de 9,7% a venitului net, calculat la rate constante ale cursului de schimb valutar, ajungand la un venit net de aproximativ 128 milioane de dolari.

In trimestrul al treilea, grupul PRO TV a obtinut venituri nete in valoare de aproximativ 40,5 milioane de dolari, reprezentand o crestere de 6,4% la o rata constanta a cursului de schimb valutar fata de aceeasi perioada a anului 2016.

In ceea ce priveste audienta, la nivelul publicului comercial, cu varste cuprinse intre 18-49 de ani, grupul PRO TV a obtinut pe durata intregii zile o medie de 4 puncte de rating si 27,2% share, in timp ce grupul clasat pe locul secund a avut o medie de 3 puncte de rating si 20.1% share. In prime time, grupul PRO TV a obtinut o medie de 8,7 puncte de rating si 29,9% share, spre deosebire de grupul de pe locul al doilea, care a inregistrat 5,7 puncte de rating si 19,6% share.

In cele noua luni, grupul PRO TV a obtinut pe segmentul publicului comercial pe durata intregii zile o medie de 4,6 puncte de rating si 27,6% share, spre deosebire de grupul media de pe locul secund, care a inregistrat 3,4 puncte de rating si 20,4% share. In prime time, grupul PRO TV a avut o medie de 10,1 puncte de rating si 30,5% share, in timp ce grupul de pe locul al doilea a inregistrat doar 6,8 puncte de rating si 20,6% share. Astfel, cota de piata a grupului PRO TV din prime time pentru perioada ianuarie-septembrie 2017 a fost cu aproximativ 6% mai mare comparativ cu aceeasi perioada din 2016.

In top 10 programe difuzate de toate televiziunile din Romania, la nivelul publicului comercial, noua sunt productii PRO TV, iar primele sase pozitii sunt ocupate de programe difuzate la PRO TV: meciurile de fotbal din UEFA Champions League (medie de 12,0 puncte de rating si 34,4% share), emisiunea Visuri la cheie (medie de 11,8 puncte de rating si 32,3% share), serialul Las Fierbinti (medie de 11 puncte de rating si 32,2% share), meciurile de fotbal din UEFA Europa League (medie de 11 puncte de rating si 32,9% share), talent show-ul Vocea Romaniei (medie de 10,6 puncte de rating si 30,9% share) si reality show-ul Gospodar fara pereche (medie de 10,3 puncte de rating si 27,5% share).

“La nivelul intregii piete de televiziune din Romania, aceasta vara a fost una foarte incarcata, cu motoarele turate la potentialul maxim pentru pregatirea show-urilor clasice de toamna, cat si a productiilor noi. In grupul nostru, am lansat nu mai putin de patru productii noi, iar pe majoritatea le-am lansat in luna septembrie. In acest context, suntem incredibil de mandri sa vedem ca PRO TV este singura televiziune din Romania care figureaza in acest trimestru in top 10 programe cu o emisiune noua, Gospodar fara pereche, lansata la mijlocul lunii septembrie.”, a declarat Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.