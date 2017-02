Mastercard Bank of the Year

Nu mai este de mult un mister faptul ca bancile taxeaza in general clientii pentru majoritatea operatiunilor bancare. Acelasi lucru este valabil si in cazul comisioanelor care apar la momentul unui transfer interbancar. De regula, ar trebui sa existe un singur comision perceput de banca platitoare. Aveti grija insa daca aveti suma necesara pentru transfer la limita, pentru ca banca A poate respinge operatiunea de transfer a clientului, chiar daca suma disponibila in cont acopera viramentul catre banca B, dar nu si comisionul perceput. Cat de mari pot fi aceste comisioane percepute la platile interbancare de catre cele mai mari banci din piata.

La transferurile in lei catre conturi deschise la alte banci se adauga comisionul Transfond-Sent/BNR-Regis. In prezent, comisionul Transfond-Sent are valoarea de 0,51 lei si se aplica platilor in lei, in valoare de pana la 50.000 lei, iar comisionul BNR-Regis are valoarea de 6 lei si se aplica platilor in lei, cu valori egale sau peste 50.000 lei. Sursa foto: Pretty Vectors / Shutterstock

