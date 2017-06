Dupa doua saptamani de pierderi mari, Bloomberg Commodity Index s-a tranzactionat din nou aproape de minimul pe un an. Toate sectoarele, cu exceptia metalelor pretioase, au suferit pierderi in ultima saptamana, nu in ultimul rand energia si produsele agricole de baza. Metalele pretioase au revenit asupra unora dintre recentele castiguri considerabile inaintea unui raport extins neplacut cu privire la piata muncii din SUA care a ajutat la cresterea aurului si argintului.

La o saptamana de la acordul OPEC si non-OPEC de a prelungi reducerile de productie cu noua luni, piata are o viziune destul de negativa cu privire la succesul acestui acord de a reduce inventarele globale. Cresterea productiei din Libia, Nigeria si SUA (pentru a mentiona doar cei mai mari contribuitori) incetineste procesul. In plus, mai e si faptul ca presedintele Trump s-a retras din acordul de la Paris privind schimbarile climatice, ceea ce i-a facut pe investitori sa speculeze daca nu cumva acest lucru ar putea duce la o si mai mare rezerva SUA de combustibili fosili.

Atentia pe termen scurt s-a mutat pe sedinta din 14 iunie a Comitetului Federal al Operatiunilor pe Piata Deschisa (FOMC) de unde este asteptata o noua crestere a dobanzii. In urma raportului slab cu privire la piata muncii din SUA din 2 iunie, vor creste speculatiile ca FOMC va livra o crestere pacifista a dobanzii, adica va reduce numarul preconizat de cresteri viitoare ale dobanzii.

Metalele industriale inca au probleme din cauza semnelor unei cereri in scadere, mai ales din China, unde cresterea lenta a creditelor si politica monetara mai aspra au generat ingrijorari. Acestea sunt sustinute de o masurare privata a productiei chineze ce arata o contradictie pentru prima data in 11 luni. Nichelul este in top, scazand la minimul pe un an, iar contractele futures cu minereul de fier tranzactionate in Shanghai au ajuns la un minim pe sapte luni ca urmare a prabusirii pretului cu 40% fata de varful din februarie.

Pretul petrolului - imun la schimbari...

Producatorii OPEC si non-OPEC au venit la sedinta recenta de la Viena cu obiectivul de a mentine stabilitatea pietei. Acestia operau cu credinta ca o crestere sezoniera a cererii in a doua jumatate a anului va ajuta la accelerarea reducerii rezervelor globale. Scaderea ce a urmat anuntului de a extinde reducerile in productie a aratat ca piata devenise din ce in ce mai nerabdatoare. Riscul respectarii reduse a acordului in lunile ce urmeaza ramane destul de mare, in timp ce lipsa unei strategii de iesire dupa T1'18 reprezinta, de asemenea, o provocare.

Piata a ramas agitata la ideea ca productia in crestere va lovi piata intr-un moment in care producatorii SUA continua sa adauge barili in fiecare saptamana. Preturile petrolului par in prezent imune la vestile pozitive, scaderea din ultima saptamana fiind determinata de o concentrare intensa asupra rezervei in crestere. Sondajele cu privire la productia pe luna mai, realizate de Reuters si Bloomberg au indicat o crestere intre 250 000 si 315 000 barili/zi.

Acest lucru se datoreaza productiei mai mari din Libia si mai ales din Nigeria, ambele natiuni fiind scutite de reducerea productiei. Aceste cresteri au fost mai mult decat contrabalansate de respectarea continua la nivel ridicat a acordului de catre alti membri.

S-a observat o scadere suplimentara dupa raportul saptamanal privind inventarul american (Petroleum Status Report) al Administratiei SUA pentru informatii din domeniul energiei (US Energy Information Administration). Acest lucru s-a intamplat in ciuda unei scaderi a inventarului mai mare decat se preconizase, atat in ce priveste petrolul, cat si benzina.

In schimb, piata s-a concentrat pe cresterea continua a productiei care, atunci cand se combina cu un salt al exporturilor SUA la un maxim record de 1,3 milioane barili/zi, suplimenteaza temerile cu privire la faptul ca inventarele globale nu scad indeajuns de repede.

Ca sa puna sare pe rana, decizia presedintelui Trump de a se retrage din acordul de la Paris cu privire la schimbarile climatice a generat ingrijorari ca cresterea productiei americane de combustibili fosili s-ar putea accelera si mai mult. Aceasta temere a fost subliniata de curand de CEO-ul Rosneft din Rusia care a spus ca SUA ar putea adauga 1,5 milioane de barili/zi la productia globala anul viitor, astfel anuland impactul acordului OPEC/non-OPEC.

Piata petrolului se afla din nou intr-o situatie in care cotele scazute sunt pe termen lung si doar o incetinire a productiei din SUA ca reactie la recenta scadere a pretului si/sau o crestere puternica a cererii vor impiedica vanzatorii sa castige un atu. Perspectiva tehnica s-a deteriorat din nou, existand o evidentiere la 42$/baril ca tinta potentiala pentru titeiul WTI.

Exista riscul unor scaderi de pret la petrol si mai substantiale

Cu exceptia cazului in care datele concrete cu privire la cresterea cererii si scaderea inventarului vor veni in ajutor, petrolul ramane cu riscul de a suferi inca si mai multe pierderi. Ne mentinem opinia ca datele concrete vor sustine petrolul, iar aceasta ar trebui sa duca la o redresare in a doua jumatate a anului... dar probabil nu peste 55$/barili inainte ca atentia asupra inventarului in crestere al Opec si SUA din 2018 sa faca rau sentimentului.

Titeiul WTI este in prezent blocat intr-un interval larg intre 53,50$/b si 43,75$/b. O scadere sub 47$/b ar putea semnala o prelungire, initial intre 43,75$ si posibil pana la 42$/b, minimul din noiembrie.

Aurul face cu ochiul...

Metalele pretioase au revenit la un trend crescator, chiar inainte ca raportul neplacut cu privire la piata muncii din SUA pentru luna mai sa ajute sectorul sa se redreseze. Scaderea de acum doua saptamani a avut loc dupa ce aurul nu a reusit din nou sa intrerupa tendinta de scadere din 2011, aceasta in ciuda celei mai mari cresteri saptamanale a fondurilor speculative din 2007 incoace.

In pofida acestei cresteri mari a cererii de investitie din partea fondurilor speculative, dupa cum se poate vedea mai jos, pozitiile net long raman aproape de media pe termen lung. Nu in ultimul rand argintul, unde s-a observat recent o pozitie net long redusa la un minim pe 16 luni intr-o perioada de cinci saptamani.

Avand in vedere ca aurul cauta indrumare la Fed, scaderea reinnoita a preturilor marfurilor si temerile continue cu privire la forta celor doua cele mai mari economii din lume, riscul FOMC ar putea duce la mai putine, nu la mai multe cresteri ale dobanzii. Riscurile politice persista, avand in vedere ca presedintele Trump este din ce in ce mai mult pe cale sa izoleze Statele Unite.

Tema dolarului puternic a disparut in ultimele luni, caci cresterea europeana si japoneza au produs o surpriza in tendinta ascendenta. Pe baza acestor factori, ne mentinem o perspectiva optimista pentru aur peste 1230$/uncie, neutra mai jos, si doar o scadere sub 1190$ ar putea forta o schimbare catre o perspectiva negativa. Intreruperea inevitabila a tendintei, in prezent la 1272$/uncie in graficul lunar si 1278$/uncie in cel saptamanal ar putea duce la miscarea in sus a pietei, pe masura ce avantul si cumparatorii de fonduri vor reactiona la perspectiva tehnica imbunatatita.

Insa, inainte de asta, este posibil sa apara un moment de vanzare a actiunilor dupa ce valoarea acestora a crescut inainte de sedinta FOMC. La cele trei cresteri anterioare ale dobanzii, aurul a scazut inainte pentru ca apoi sa se redreseze puternic.

Sursa foto: Number1411 / Shutterstock