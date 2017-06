Incepand de joi, 15 iunie 2017, tarifele de roaming vor disparea atunci cand calatoriti in Uniunea Europeana (UE), ceea ce inseamna ca toate contractele existente sau noi, care includ servicii de roaming, vor deveni automat contracte de tip roaming la tarife nationale. Cititi in continuare care sunt cele mai importante detalii ale noilor norme impuse in UE.

Cum vor fi taxate apelurile si SMS-urile efectuate din alte tari UE

Noile norme ale UE se refera la serviciile de date, la apelurile de voce si la SMS-uri. Spre deosebire de situatia din trecut, nu va trebui sa platiti nimic in plus daca folositi aceste servicii in alte state membre UE, urmand sa ca acestea sa fie facturate sau scazute din volumele aferente planului tarifar de care dispuneti. Daca de exemplu vara aceasta vizitati Italia, veti fi facturat exact ca si cand ati fi folosit telefonul in Romania.

Ce trebuie sa faci pentru aplicarea roaming-ului la tarife nationale

Roamingul la tarife nationale se aplica automat, utilizatorii nefiind nevoiti sa faca niciun demers pentru a beneficia de acesta. Incepand cu 15 iunie 2017, operatorii de telefonile mobila vor inceta automat sa aplice tariful de roaming cand calatoriti in alte state membre ale UE.

Exista limite de apeluri realizate din strainatate? Dar in privinta tranficului de date?

Daca in Romania beneficiati de apeluri si SMS-uri nelimitate, veti avea dreptul la apeluri si SMS-uri nelimitate atunci cand calatoriti in UE.

De cealalta parte, daca in Romania beneficiati de date mobile nelimitate sau foarte ieftine, operatorul poate aplica un plafon pentru a asigura un consum echitabil de date in roaming. Intr-un astfel de caz, operatorul va trebui sa va informeze in prealabil cu privire la acest plafon si sa va trimita o alerta in momentul in care il atingeti. Acest plafon va fi suficient pentru a acoperi majoritatea nevoilor de roaming.

Dincolo de acest prag, puteti continua sa utilizati date in roaming platind un tarif suplimentar ce poate ajunge la maximum 7,7 EUR/GB +TVA; aceasta suma va scadea treptat, ajungand la 2,5 EUR/GB incepand cu 2022 (cititi mai jos detaliarea tarifarii serviciilor de date).

Volumul de date de care beneficiez in Romania nu este nelimitat. Care este volum de trafic de internet de care beneficiez in roaming?

Daca operatorul dumneavoastra nu v-a informat in mod explicit in privinta unui plafon privind datele in roaming, puteti beneficia in strainatate de volumul integral al datelor la care aveti dreptul prin contractul national.

Operatorul are dreptul sa aplice un plafon privind datele utilizate in roaming la tarife nationale in 2017 numai daca platiti mai putin de 3,85 euro/GB de date utilizate (respectiv mai putin de 3 euro/GB in 2018 si mai putin de 2,25 euro/GB in 2019). Limita efectiva depinde de cuantumul lunar pe care il platiti pentru contractul de servicii mobile.

Nota: daca doriti sa verificati calculele efectuate de operator, metoda de calcul este urmatoarea: volumul de date in roaming trebuie sa fie egal cu cel putin dublul volumului utilizat prin impartirea tarifului pachetului dumneavoastra de servicii mobile (fara TVA) la 7,7 euro. Cei 7,7 euro reprezinta tariful maxim pe care operatorul dumneavoastra va trebui sa il plateasca operatorului din strainatate pentru 1 GB de date atunci cand va veti afla in alt stat membru al UE in cursul anului 2017.

Exemplu 1: In Romania aveti un pachet de servicii mobile care include apeluri si SMS-uri nelimitate, precum si 3 GB de date, pentru care platiti 30 euro/luna (reprezentand, fara TVA-ul de 19%, 24,3 euro). In acest caz, 24,3 euro/3 GB = 8,1 euro/GB. In aceasta situatie, atunci cand calatoriti in UE, beneficiati de roaming la tarife nationale pentru apeluri si SMS-uri nelimitate si pentru 3 GB de date, exact ca acasa.

Exemplu 2: In Romania aveti un pachet mobil care include apeluri si SMS-uri nelimitate, precum si 10 GB de date, pentru care platiti 30 euro/luna (reprezentand, fara TVA-ul de 19 %, 24,3 euro). Calculul este 24,3 euro/ 10 GB = 2,5 EUR/GB. Atunci cand calatoriti in UE, beneficiati de roaming la tarife nationale pentru apeluri si SMS-uri nelimitate si pentru cel putin 6,3 GB de date (2*(24,3/7,7) =6,3). Daca operatorul doreste sa aplice un astfel de plafon privind datele in roaming, acesta trebuie sa va informeze in mod clar in privinta volumului disponibil si a momentului in care ati epuizat respectivul volum in strainatate.

Ce se intampla cu utilizatorii de cartele preplatite?

Utilizatorii cartelelor preplatite au dreptul la apeluri in roaming la tarife nationale. In privinta traficului de internet, daca tariful unitar al datelor din pachetul national este mai mic de 7,7 euro/GB, operatorul poate aplica o plafonare a volumului datelor de care beneficiati in roaming la tarife nationale. Acest plafon ar trebui sa fie cel putin egal cu volumul obtinut prin impartirea la 7,7 euro a creditului (fara TVA) ramas pe cartela preplatita atunci cand incepeti sa utilizati serviciile de date in roaming. De exemplu, daca mai aveti 13 euro (cu alte cuvinte 10,5 euro, dupa scaderea TVA-ului de 19 %) pe cartela preplatita in momentul in care incepeti sa utilizati date in roaming, veti avea dreptul la cel putin 10,5/7,7 = 1,36 GB de date in roaming.

Cat timp pot beneficia de roaming la tarife nationale cand sunt in strainatate?

Regula generala este ca daca petreceti mai mult timp acasa decat in strainatate sau daca va folositi telefonul mobil mai mult acasa decat in strainatate, puteti beneficia de roaming la tarife nationale atunci cand calatoriti oriunde in UE.

Daca nu va aflati in aceasta situatie, ati putea fi contactat de operatorul mobil. Operatorii pot detecta eventualele abuzuri pe baza raportului dintre activitatea in roaming si cea nationala peo perioada de patru luni: daca, pe parcursul celor patru luni, va petreceti majoritatea timpului in strainatate si consumati servicii de telecomunicatii mai mult in strainatate decat acasa, operatorul va poate solicita sa va clarificati situatia in termen de 14 zile.

Daca veti continua sa consumati mai mult in roaming decat acasa, operatorul poate incepe sa aplice un mic tarif suplimentar volumelor pe care le consumati in roaming. Acest tarif va fi plafonat la 3,2 centi pe minut de apel de voce si la 1 cent pe SMS. In cazul consumului de date, tariful suplimentar maxim va fi de 7,7 EUR/GB (incepand cu 15 iunie 2017), urmand ca acesta sa scada la 2,5 EUR/GB (incepand cu 1 ianuarie 2022).

Ce se intampla daca operatorul nu va scuteste de tarifele suplimentare de roaming?

Utilizatorii care de joi vor observa ca sunt in continuare tarifati suplimentar pentru serviciile de roaming in UE trebuie sa trimita mai intai operatorului o contestatie privind sumele respective. Compania ar trebui sa dispuna de o procedura de depunere a plangerilor. Daca operatorul nu da curs cererii dumneavoastra, ar trebui sa notificati ANCOM, institutie care va asigura gasirea unei solutii.

Voi fi scutit de tarife suplimentare pentru apelurile din Romania catre prietenii din UE?

Raspunsul scurt este “nu”. Apelurile efectuate de acasa nu reprezinta roaming. Noile drepturi se refera la comunicatiile (apeluri, SMS-uri, date) efectuate in roaming in UE, cu alte cuvinte atunci cand calatoriti in alte state membre ale UE. Tarifele apelurilor efectuate de acasa catre o tara straina, inclusiv catre un stat membru al UE, nu sunt reglementate.

In ce tari pot utiliza roamingul la tarife nationale incepand cu 15 iunie?

In toate cele 28 de tari ale UE: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Ceha, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia si Ungaria.

In tarile care fac parte din Spatiul Economic European – Islanda, Liechtenstein si Norvegia – roamingul la tarife nationale va fi introdus la putina vreme dupa 15 iunie.

Sursa foto: Shutterstock