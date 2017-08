BCR face inca un pas in atragerea de clienti digitali prin lansarea unui cont curent 100% online, care poate fi deschis prin trimiterea unei poze a cartii de identitate si va fi activat cand clientul trimite 1 leu din contul altei banci in contul online nou deschis.

Deschiderea contului curent poate fi realizata de pe orice dispozitiv conectat la Internet, smartphone, tableta sau calculator. Cea mai mare banca din sistem, care a fost ani la rand perceputa ca excesiv de conservatoare si inceata in adoptarea inovatiilor din zona digitala, concureaza acum prin astfel de produse tot mai intens cu bancile consacrate pe nisa digitala, cum ar fi ING Bank si Libra Internet Bank.

Libra Bank a fost prima banca din Romania care a permis deschiderea de conturi 100% online.

"E nevoie, in prezent, de servicii cat mai rapide si usor de folosit. Contul Online BCR vine sa raspunda acestei nevoi intr-un mediu in care romanii sunt din ce in ce mai prezenti – cel virtual [...] Dupa ce am introdus pe piata locala autentificarea biometrica in serviciile digitale si am modernizat platformele de Internet si Mobile Banking, deschiderea unui cont curent la BCR, 100% online, este un pas firesc in strategia noastra de a oferi servicii digitale de top consumatorilor din Romania", spune Marian Ignat, Director Executiv Digital Banking in cadrul BCR.

Ce functionalitati si servicii ofera contul online al BCR

Cont curent in lei si card de debit contactless atasat

Serviciile de Internet, Mobile si Phone Banking

Notificari prin SMS la incasarea salariului in cont

Plati facturi si transferuri intrabancare gratuite

Conditiile pentru validarea contului online sunt ca solicitantul sa detina un act de identitate valabil si un cont bancar in lei deschis la orice alta banca din Romania. Activarea contului online se va realiza printr-un transfer bancar in lei din contul pe care clientul il are la alta banca catre contul BCR.

Banca anunta ca in primele 6 luni contul online nu va avea comision de administrare, dar ulterior se vor aplica tarifele si comisioanele standard aferente pachetului ClasiCont BCR, de 5,5 lei pe luna.

In ultima perioada, BCR a venit tare din spate in competitia pentru clientii digitali, ajungand ca in primele sase luni ale anului sa inregistreze un ritm de crestere de 10.000 de clienti de Mobile Banking pe luna. Aplicatia de Mobile Banking a BCR s-a descarcat de peste 250.000 de utilizatori in 2017, de peste trei ori mai mult decat in 2014.