Desi numeroase cercetari au aratat de-a lungul timpului faptul ca pacientii care prezinta o stare fizica de obezitate sau sunt supraponderali au si un risc mai ridicat de boli cronice, cum ar fi diabetul, bolile cardiovasculare si cancerul, autorii studiului citat au adresat urmatoarea intrebare: ce urmari aditionale specifice si costuri financiare suporta indivizii care sufera de obezitate la fiecare 10 ani, de la varsta de 20 la 80 de ani? Si invers, ce efecte si cheltuieli ar putea fi evitate prin reducerea in greutate a unui adult?

Pentru a estima pierderea productivitatii la locul de munca in cazul unei persoane care sufera de obezitate a fost realizata o diminuare a salariului mediu anual pe baza prioritatilor legate de propria sanatate, dar fara a lua in calcul absenteismul nejustificat si situatiile de deces prematur.

"Peste jumatate din costurile asociate cu situatii de obezitate pot fi generate de scaderea productivitatii la locul de munca, din cauza zilelor nelucrate dar si a scaderii eficientei, nu doar a cheltuielilor legate de servicii medicale Pierderile de productivitate afecteaza nu dar compania unde lucrezi, dar si economia si, asadar, pe toata lumea", potrivit studiului.

Autorii leaga nivelul de productivitate la locul de munca si starea emotionala si psihica a persoanei care sufera de obezitate in raport cu ceilalati angajati dintr-o companie, nivelul de incluziune sociala, disponibilitatea la efort s.a.m.d.

Drept urmare, analiza a utilizat un model de calcul informatic care a simulat progresia greutatii unui adult, a consecintelor obezitatii si a costurilor asociate cu aceasta afectiune pe tot parcursul vietii. Rezultatele au aratat faptul ca nivelul costurilor generate prezinta o progresie graduala pe durata vietii unui pacient cu obezitate sau supraponderal (comparativ cu greutatea normala), atinge apogeul la varsta de 50 de ani si scade odata ca varste mai inaintate. Pe de alta parte, reducerea in greutate, chiar si la adultii in varsta, a generat economii, atat personale, cat si pentru societate, semnificative.

Studiul a fost realizat, intr-adevar, in Statele Unite, acolo unde incidenta obezitatii in randul adultilor a atins un nivel urias de 66% in anul 2012. Cu toate acestea, obezitatea afecteaza, de asemenea, peste 21% dintre romanii cu varsta peste 18 ani, conform studiului epidemiologic "Obezitatea in Romania (ORO) - Prevalenta obezitatii si a factorilor de risc ai obezitatii in populatia adulta din Romania", realizat in urma cu doi ani.

Varsta (ani) Obezitate vs. greutate normala Obezitate vs. supraponderal Supraponderal vs. greutate normala 20 28.020 $ 17.655 $ 10.365 $ 30 27.331 $ 16.339 $ 10.992 $ 40 31.447 $ 18.262 $ 13.185 $ 50 36.278 $ 20.109 $ 16.169 $ 60 34.649 $ 16.045 $ 18.604 $ 70 29.424 $ 12.128 $ 17.297 $ 80 16.882 $ 6.330 $ 10.552 $

Desi nivelul "economiilor" din tabel sunt reprezentantive pentru Statele Unite, transformarea acestor sume din dolari lei, ar evidentia ca un roman in varsta de 20 de ani ar putea obtine economii, in medie, (din scadere pierderilor de productivitate la locul de munca si a costurilor totale cu serviicile medicale asociate obezitatii) de pana la 1,2 milioane de lei, caeteris paribus, de-a lungul vietii, daca ar face tranzitia de la obezitate la nivelul de greutate normala.

Sursa foto: snegok13 / Shutterstock