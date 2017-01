Un nou raport European releva faptul ca fiecare euro cheltuit in publicitate aduce un castig de 7 ori mai mare catre PIB, incurajeaza inovatia, asigura ocuparaea fortei de munca si ajuta investitia in serviciile importante.

“Value of Advertising” este un studiu independent realizat de Deloitte care a identificat o multitudine de beneficii generate de publicitate in economia globala, locuri de munca si in societatea civila. Este primul raport derulat la nivelul intregii UE care izoleaza contributia economica si sociala a publicitatii in a generarea cresterii economice in UE.

Studiul a fost solicitat de Federatia Mondiala a Advertiserilor (World Federation of Advertisers) si sustinut de alte industrii partenere, si, prin modelare econometrica, a relevat faptul ca publicitatea a contribuit la aproape 6 milioane de joburi in UE si 4.6% din totalul PIB-ului UE.

De asemenea, au fost indentificate 3 zone cheie unde publicitatea a generat beneficii directe sau indirecte economiei Europene si cetatenilor UE:

Beneficii economice: Se estimeaza ca fiecare Euro cheltuit in publicitate adauga 7 euro in plus catre PIB. Astfel rezulta ca suma cheltuita (92 mld. euro) in

publicitate in 2014 in UE a generat venituri de 643 mld Eur in PIB, reprezentand 4.6% din totalul PIB-ului European. Studiul arata ca publicitatea contribuie la economie prin sustinerea competitivitatii, prin oferirea de informatii consumatorului despre produse si servicii si prin sustinerea deciziei acestuia in ceea ce priveste alegerea de bunuri si servicii. Totodata, aceasta inseamna sustinerea inovatiei prin incurajarea business-urilor in a crea produse si servicii diferentiate, permitandu-le astfel sa concureze cu alte afaceri similare, nu doar din UE ci si din lume.

Beneficii in zona fortei de munca: Publicitatea asigura aproape 6 mil de joburi in UE, echivalentul a 2.6% din toata forta de munca din UE. Aceste joburi sunt distribuite in 3 sectiuni:

1. Oamenii angajati direct in productia de publicitate. Aceste joburi reprezinta 16% din totalul de 5.8 mil de joburi sustinute de publicitate. Studiul exclude forta de munca asociata cu productia de publicitate in-house, asa ca aceasta cifra este restransa.

2. Locurile de munca asociate media si business-urilor din online care sunt finantate de publicitate, inclusiv jurnalisti si producatorii de continut si de asemenea oamenii care lucreaza in out-of-home (OOH) sau televiziune. Aceasta categorie reprezinta 10% din cele 5.8 mil de joburi. Angajatii in aceste tipuri de locuri de munca au o mai mare siguranta a jobului si un salariu mediu care este mai mare decat al restului economiei.

3. Locurile de munca rezultate ca o consecinta a activitatii din publicitate. Acestea cuprind joburile din vanzari si joburi care sustin activitatea publicitatii in industrii precum cea hoteliera/de ospitalitate. Aceasta categorie include, de asemenea, roluri create de cererea stimulata de publicitate pentru produse si servicii si cuprinde 74% din cele 5.8 mil de joburi.

Beneficii sociale: Publicitatea ofera beneficii personale si sociale prin finantarea sau co-finantarea serviciilor media. Publicitatea asigura cetatenilor beneficii de acces la stiri, entertainment si mijloace de comunicare la un cost redus sau chiar gratuit. Cei 92 mld Eur cheltuiti in publicitate in 2014 au finantat direct diverse tipuri de continut.

Publicitatea de tip outdoor aduce beneficii aditionale societatii civile sub forma unui mediu urban imbunatatit, in timp ce motoarele de cautare ajuta consumatorii in reducerea timpului si costului financiar de a gasi informatii noi. Fara publicitate, finantarea pentru orice tip de media ar fi redusa. Fapt ce ar duce la o televiziune bazata numai pe abonament, mai putine ziare si o diversitate si independenta redusa ba revistelor, iar statiile radio nu ar avea posibilitatea de a genera stiri sau entertainment pe parcursul zilei. In plus, sporturile profesioniste si evenimentele culturale ar avea nevoie sa gaseasca sustinere financiara din alte surse.

Online, publicitatea finanteaza masiv servicii pe care consumatorii din UE le folosesc la un cost infim sau fara niciun cost. De exemplu, in jur de 70% din cetatenii europeni folosesc intens serviciile de email sau social media.

‘’Publicitatea este un motor economic vital, care incurajeaza competitia, aduce inovatia in business si genereaza beneficii semnificative societatii prin finantarea sau co-finantarea serviciilor media, pornind de la stiri pana la entertainment. Factorii de decizie politica ar trebui sa aiba in vedere ca restrictiile impuse publicitatii au consecinte importante din punct de vedere economic, social si cultural’’, a spus Stephan Loerke, CEO al World Federation of Advertisers

Industria de publicitate Europeana solicita un moratoriu privind restrictiile suplimentare impuse publicitatii, pentru a asigura ca impactul global al noilor reglementari incluzand si consecintele neintentionate, este pe deplin evaluat. Chiar acum, industria este preocupata de faptul ca Directivele revizuite din Audio Visual Media Services si ePrivacy vor crea restrictii aditionale, fiind in dezavantajul economiei digitale europene si reducand potentialul de a crea mai multe joburi si companii de succes locale.

“Publicitatea este esentiala pentru forta de munca, inovatie, cultura, entertainment, si sustine pluralitatea media - element cheie pentru libertatile democratice. Beneficiile sunt omniprezente si actioneaza la conturarea societatii actuale’’, a spus Loerke.