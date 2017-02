De la acel moment, cercetatorii stiintifici au facut pasi uriasi in tehnologie. Au creat sisteme computerizate care copiaza in profunzime sistemul neuronal al omului si au capacitatea de a rezolva probleme. Astazi, supercomputerele nu numai ca inving cu usurinta jucatorii de sah, ci chiar au succes la jocuri sofisticate cum ar fi Go, jocul chinez vechi de 3000 de ani, si la competitii de poker, in cadrul carora s-e intrec cu mai multi jucatori profesionisti.

Cum functioneaza insa aceste sisteme ale inteligentei artificiale si cum reusesc acestea sa castige astfel de competitii? Cum a putut AlphaGo, un program dezvoltat de Google DeepMind, sa invinga un mare maestru al jocului Go? Libratus, un robot software, a reusit sa castige 1,5 milioane de dolari de la patru dintre jucatorii de poker de top din lume, intr-o competitie care a durat trei saptamani, intr-un casino din Pittsburgh. Astfel de reusite ale inteligentei artificiale nu numai ca arata o gandire puternic strategica, ci chiar scot in evidenta capacitatea de a intui si anticipa actiuni neprevazute precum jocul la cacealma.

Computere precum AlphaGo sau Libratus sunt programate sa invete nu numai pe baza istoricului deciziilor, ci de asemenea cauta prin toate optiunile disponibile, astfel incat sa gaseasca cea mai buna decizie. Este un proces similar cu procesul uman de invatare, cand sunt incercate diferite variabile ale aceleasi proceduri pana cand este luata o decizie finala. Multumita procedurii de auto educare, computerul intelege din experienta ce decizii sa ia pentru un joc optim - fara input uman.

Sursa foto: Shutterstock: Zapp2Photo