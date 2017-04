Facebook, Mozilla, City University of New York si alte companii din industria tech si-au unit fortele pentru a lansa un fond in valoare de 14 milioane de dolari dedicat alfabetizarii in materie de stiri. Banii vor fi investiti in News Integrity Initiative, cu scopul de a creste increderea in jurnalism, informand totodata mai clar cetatenii in ceea ce priveste depistarea stirilor false.