Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a trecut saptamana trecuta pragul istoric de 8.000 de puncte, reusind astfel sa depaseasca cel mai bun nivel din ultimii 9 ani si avand totodata nevoie de o crestere de inca 34% pentru a depasi maximele istorice absolute. Castigul real (ajustat la inflatie) adus de piata romaneasca din 2000 pana in prezent a ajuns la 15,5% pe an, de doua ori mai mare decat cel din pietele dezvoltate.

Un raport al Credit Suisse releva ca cel mai mare randament real anual inregistrat in intervalul 2000 – 2016 a fost generat de bursa din Africa de Sud (8,2%), urmat de pietele din Danemarca si Norvegia. Pentru realizarea raportului, analistii au luat in considerare pietele din 23 de tari, care in prezent reprezinta 91% din universul investitional existent in intreaga lume si 98% din capitalizarea bursiera globala.

Actiuni Titluri de stat Inflatie (medie anuala) Top 5 piete cu cele mai mari *randamente reale pentru actiuni (2000 - 2016) Romania 15,5% N/A 10,7% Africa de Sud 8,2% 5,1% 5,8% Danemarca 8% 6% 1,7% Norvegia 6,7% 4,3% 2% Noua Zeelanda 6,4% 4,3% 2,2%

*Randamente ajustate la inflatie

Romania nu a fost inclusa in statisticile Credit Suisse, insa calculand randamentul ajustat la inflatie al BET, cel mai important indice al Bursei de Valori Bucuresti, din 2000 pana in prezent rezulta un castig anual de 15,5%, mult peste randamentul mediu de 1,9% inregistrat in randul tarilor luate in considerare de catre analistii elvetieni.

De notat ca in ultimii 17 ani titlurile de stat au batut randamentele actiunilor la nivel global (randamente reale de 4,8% pentru titluri de stat, comparativ cu 1,9% pentru actiuni), insa pe termen lung si foarte lung actiunile raman campioane absolute. Astfel, extinzand comparatia la nivelul ultimului secol (1900 – 2016), actiunile au adus un castig real de 5,1%, fata de doar 1,8% in cazul obligatiunilor guvernamentale.

