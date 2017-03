Indicatorii macroeconomici sunt extrem de importanti pentru mediul de business si pentru investitorii in pietele financiare. Si pentru ca Romania nu poate fi privita individual, ci in contextul intregii Europe si chiar global, trebuie privite cu atentie toate datele relevante, de la evolutia PIB, curs valutar, rata dobanzilor sau increderea in economiei. Ciprian Dascalu, economistul sef al ING Bank, a vorbit la Profesionistii in Investitii despre cum arata acesti indicatori si ce se prefigureaza in economie.

Datele macroeconomice de la inceputul lui 2017 nu contureaza un tablou foarte optimist pentru restul anului, in conditiile in care avansul consumului a fost mai mic decat cel asteptat, un sondaj ING aratand chiar ca romanii sunt inca reticenti cand vine vorba de cheltuirea banilor, a declarat Ciprian Dascalu, economist-sef al ING, in cadrul emisiunii Profesionisti in Investitii.

“Increderea in economie ca si ritm trimestrial pare sa arate o incetinire a ritmului de crestere al PIB. De dimineata am avut si datele PIB detaliate pe trimestrul al patrulea din 2016, care au aratat pe partea de consum un avans destul de redus si o contributie mare a stocurilor, fapt care mai degraba contureaza un tablou nu foarte incurajator. Se pare ca motorul de crestere bazat pe consum da semne de incetinire”, a mentionat Ciprian Dascalu.

Potrivit acestuia, ING a realizat un sondaj la nivelul Europei in cadrul caruia participanii au fost intrebati ce ar face daca ar primi lunar 200 de euro “helicopter money” (n.red. “bani picati din cer” / “bani gratis”).

“Doar 12% dintre respondentii romani au declarat ca vor cheltui pe consum acesti bani, mult sub media europeana de 23%. Rezultatele arata o retincenta in randul romanilor, pe care noi o punem pe seama faptului ca averea neta totala a acestora este inca sub nivelul inregistrat inainte de startul crizei, fapt ce poate afecta increderea in a consuma mai mult”, a explicat Dascalu.

Economistul sef al ING anticipeaza ca leul va avea un curs stabil anul acesta, urmand sa se tranzactioneze la un nivel de 4,49 – 4,54 lei/euro in prima parte a anului, ulterior urmand sa se intareasca pana in jurul nivelului de 4,45 lei/euro. ING anticipeaza si ca BNR va creste dobanda cheie pana la finalul acestui an, miscare care urma sa aiba loc inaintea unor decizii similare ale altor banci centrale din regiune.

Estimari pentru indicatorii macroeconomici

Datele publicate in aceasta dimineata (n.red. marti) au aratat o crestere a PIB de 4,7% in T4 si au reconfirmat astfel cresterea de 4,8% pe intreg anul 2016.

„Pentru intreg anul 2017 avem o estimare de 4,1% in privinta cresterii PIB. Ne asteptam ca dobanda ROBOR la 3 luni sa urce de la 0,80% in prezent, la circa 1,50% pe finalul anului, in conditiile in care anticipam ca banca centrala va reduce acel coridor al facilitatilor permanente, folosit mai degraba pentru absorbirea lichiditatii excedentare din piata monetara, lichiditate care va persista, sursa fiind fondurile europene. Vedem doua ingustari de cordior si probabil o crestere a dobanzii cheie pe final de an din partea BNR”, a declarat Dascalu.

In opinia sa, reducerea dobanzii cheie de catre BNR probabil va veni putin inaintea altor tari din regiune. „Ne asteptam ca Banca Centrala Europeana sa puna pe masa planul pentru anul viitor, privind reducerea stimulilor monetari, in perioada dintre alegerile din Franta si Germania, deci 7 mai – 24 septembrie. Acest plan va incuraja si bancile centrale din Europa sa actioneze (n.red. in acelasi sens)”.

Dascalu spune ca investitorii ar trebui sa fie atenti la increderea in economie, atat in Romania cat si in Europa. De exemplu, indicatorii pe industrie in Germania sau inmatricularile auto noi in Vestul Europei, unde tara noastra exporta, sunt foarte relevanti.

Este de urmarit si executia bugetara, precum si factorii externi, alegerile si referendumurile din Europa vor fi foarte importante pentru cum va arata proiectul european.

„ Anul trecut a fost un cosmar pentru oricine a incercat sa faca niste prognoze, incepand cu casele de sondaj, care nu au nimerit rezultatele la alegeri. Din perspectiva SUA, credem ca e foarte important sa vedem bugetul, ne asteptam ca propunerile presedintiei sa fie diluate de congres, care are votul final asupra bugetului. Chiar daca e dominat de republicani, sunt mai precauti cand vine vorba de cheltuieli, deci am vedea cheltuieli limitate pe infrastructura, reforma din sanatate este asteptata sa se intample gradual. Exista premise ca lucrurile sa se aseze incet, insa este clar ca trendul se contureaza spre limitarea globalizarii”, a conchis Dascalu.