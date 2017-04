Bittnet Systems este in proces de achizitie a Gecad Net, companie de integrare IT detinuta de Radu Georgescu, urmand astfel sa isi completeze portofoliul de produse cu doua soft-uri la mare cautare in piata: Autocad si Kaspersky. Actionarii Bittnet sunt convocati in 26 aprilie sa aprobe achizitia Gecad pentru un maximum de 600.000 euro. De asemenea, Bittnet se pregateste de mutarea intr-un nou sediu, cu o suprafata de peste doua ori mai mare.

Gecad Net face parte din grupul de firme detinut de cunoscutul antreprenor Radu Georgescu. Integratorul de IT are o vechime de 23 de ani si 50 de certificari detinute, printre care Autocad si Kaspersky, primul soft fiind la mare cautare in piata locala de firmele din automotive si inginerie. Astfel, prin achizitia Gecad Net, despre care CEO-ul Bittnet declara in raportul anual ca va dubla cifra de afaceri a companiei si va creste de 6 ori numarul de clienti, Bittnet Systems isi va completa portofoliu de produse, avand in vedere ca firma fratilor Logofatu nu ofera produsele Autocad sau Kaspersky.

"In 2016 nu am identificat oportunitati semnificative de achizite, dar in 2017 situatia s-a schimbat si de aceea propunem Adunarii Generale a Actionarilor o achizitie care va dubla cifra de afaceri a companiei si va creste de 6 ori baza de clienti, inclusiv contracte importante cu recurenta anuala garantata, ceea ce va genera multe oportunitati de crestere a vanzarilor", spune Mihai Logofatu, CEO al Bittnet Systems.

Gecad Net este detinuta prin intermediul vehiculului olandez Concentric Holding de Radu Georgescu, fondatorul grupului Gecad, care in ultimii ani s-a metamorfozat intr-un fond de investitii, iar anul trecut a devenit oficial Gecad Ventures.