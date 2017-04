Bogdan Dragoi, actualul director general si presedinte al SIF Banat-Crisana (SIF1), a primit un nou mandat de la actionarii societatii in Adunarea Generala Ordinara (AGOA) desfasurata joi. Dragoi va ramane astfel cel mai probabil la conducerea SIF1, in vreme ce Octavian Avramoiu, vicepresedintele SIF Banat-Crisana si unul dintre apropiatii lui Dragoi, nu a mai fost ales in board-ul societatii.

Doar patru candidati pentru un loc in Consiliul de Administratie SIF Banat-Crisana au primit cel putin 50% + 1 din voturile exprimate in AGOA, conditie ceruta in actul constitutiv, astfel ca pentru moment consiliul va fi format din doar patru membri (fata de cinci – numarul normal).

Fostul ministru al Finantelor Bogdan Dragoi a obtinut 87,8% voturi “pentru”, avocatul Radu Straut a fost ales cu 83,6% din voturi, Sorin Marica – fost consilier in Ministerul Turismului, a obtinut 63,4% voturi, in vreme ce bancherul elvetian Marcel Pfister a primit 63% din voturi.

Actionarii SIF Banat-Crisana au aprobat si repartizarea intregului profit net din 2016 (81,3 mil. lei) la “alte rezerve”, pentru surse proprii de finantare.

Decizia a fost luata cu 50,8% voturi “pentru”, 25,6% voturi “impotriva” si 9,7% abtineri. Aceasta a fost una dintre cele doua variante pe care administratorii SIF1 le-au propus actionarilor in vederea repartizarii profitului, cealalta optiune fiind distribuirea unui dividend in valoare de 0,06 lei/actiune, care ar fi avut un randament de 3,2%, luand in calcul cotatiile actuale de pe bursa.

Actiunile SIF Banat-Crisana cresteau joi cu 0,5% pe bursa, pana la nivelul de 1,9 lei/titlu. Luand in calcul acest pret, societatea are o capitalizare de 1,04 miliarde lei.

Sursa foto: Agerpres