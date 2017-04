“In data de 26 aprilie 2017, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare a aprobat participarea sa la achizitionarea de Actiuni Oferte. Suma finala a investitiei BERD va fi determinata in timpul procesului de bookbuiolding si alocare efectuat in legatura cu Oferta. Societatea (n.red Digi) si BERD incheie un acord-cadru, care va intra in vigoare in cazul in care Investitia BERD se va realiza, in temeiul careia Societatea (printre altele) se va obliga sa furnizeze BERD un raport anual privind aspectele sociale si de mediu; si va iti va asuma alte obligatii in materia combaterii coruptiei”, se mentioneaza in prospectul IPO-ului.

BERD este actionar si in cadrul companiilor Banca Transilvania si Electrica, de asemenea listate pe Bursa de Valori Bucuresti.

Oferta Digi se va desfasura in intervalul 28 aprilie – 10 mai, pretul urmand sa fie cuprins in intervalul 38 – 56 lei.

Transa investitorilor de retail reprezinta 15% din oferta, in vreme ce transa dedicata marilor investitori institutional va reprezenta restul de 85% din oferta.

Daca intreaga oferta ar fi vanduta la pretul maxim, RCS&RDS ar fi evaluata pe bursa la 5,6 mld. lei (1,23 mld. euro), in vreme ce daca tranzactia s-ar face la pretul minim, valoarea de piata a RCS&RDS ar fi de 3,8 mld. lei (837 mil. euro).