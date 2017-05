Investitorii obisnuiti, cu portofolii de mici dimensiuni si care nu s-au folosit de credite pentru a cumpara actiuni in oferta Digi Communications, vor ajunge sa marcheze cel mai probabil un profit cuprins intre 30 si 100 de lei in momentul in care proprietarul RCS&RDS se va lista pe Bursa de Valori Bucuresti, in data de 16 mai.

Motivul castigului redus este determinat de subscrierile extrem de ridicate inregistrate pe transa investitorilor de retail, intr-o anumita masura amplificate artificial de ordinele persoanelor care s-au folosit de credite bancare. In aceste conditii, investitorii de retail au trimis ordine de 17,2 ori mai mari decat transa pe care o aveau dedicata (4,34 milioane de actiuni – dupa realocare) si de 3,4 ori mai mari decat intreaga oferta (21,74 milioane de actiuni). In cele din urma, micii investitori vor ajunge sa primeasca doar 5,1% din totalul actiunilor pe care le-au subscris in timpul ofertei.

“Oamenii inteleg de ce li se aloca doar atat, insa bineinteles ca exista o nemultumire cand ajungi in aceasta situatie si poti ramane cu un gust amar. Partea buna este totusi ca acest IPO a fost desfasurat intr-o perioada excelenta pentru bursa, cand evolutiile sunt pozitive, fiind astfel un nou motiv de ‘intalnire’ a investitorilor cu piata de capital”, considera Simion Tihon, broker in cadrul societatii de intermediere Prime Transaction.

In total, investitorii de retail au subscris 74,96 milioane de actiuni Digi la pretul maxim din oferta, de 56 lei/actiune, valoarea totala a ordinelor ajungand astfel la 4,19 mld. lei (922 mil. euro).

Faptul ca s-a subscris si cu ajutorul creditelor oferite de banci este ceva legal, bineinteles, insa aceasta procedura lasa o imagine distorsionata asupra cererii reale. Mi se pare totusi destul de clar ca cererea reala nu a fost pentru actiuni de aproape 1 miliard de euro si ramane la interpretarea fiecaruia cat este aceasta de fapt Simion Tihon - Prime Transaction

De ce vor ajunge investitorii obisnuiti sa castige doar cateva zeci de lei?

Potrivit celor mai recente date publicate de Fondul de Compensare al Investitorilor, portofoliu mediu al unui investitor de pe BVB ce poate sa fie compensat integral este de 12.184 lei (2.679 euro). Investitorii compensabili integral reprezinta majoritatea covarsitoare a jucatorilor de pe bursa (55.115 de conturi dintr-un total de 66.493 de conturi).

Presupunand ca un astfel de investitor a subscris actiuni Digi cu toti banii pe care ii avea (217 actiuni), rezulta ca in final ar fi ajuns sa primeasca doar 11 titluri ale companiei de cablu. Aproape toti investitorii de retail au subscris in primele cinci zile ale ofertei si vor primi astfel un discount de 7% fata de pretul de IPO, de 40 lei/actiune. Ca urmare, pentru cele 11 titluri, investitorul va ajunge sa plateasca un total de 409,2 lei (37,2 lei/actiune).

Digi este asteptata sa se listeze pe BVB in ziua de marti, 16 martie. Daca la acea data actiunile se vor tranactiona la un pret identic cu cel din IPO (40 lei/actiune), un investitor obisnuit va putea sa marcheze astfel un profit de doar 30,8 lei (440 lei pret de vanzare - 409,2 lei pret de achizitie).

IPO-ul Digi a fost un succes pentru piata de capital romaneasca, chiar daca, in special pentru persoanele care au luat acum contact pentru prima data cu bursa, s-ar putea sa fie dezamagitor faptul ca primesc doar 5% din actiunile pe care le-au dorit Dragos Manolescu, OTP Asset Management

In istoria recenta insa, actiunile companiilor nou-listate pe BVB au crescut in prima zi de tranzactionare. De exemplu, in cazul Romgaz, s-a inregistrat cea mai buna evolutie, titlurile producatorului de gaze naturale urcand cu 15% in prima zi pe Bursa de Valori Bucuresti. Daca acelasi lucru s-ar intampla si in cazul Digi, investitorii obisnuiti ar putea sa marcheze un castig de 90 de lei la listare.

In situatia cea mai fericita, aceea in care Digi ar creste pe bursa cu 40% in prima zi, pana la 56 lei/actiune (intervalul maxim de pret din IPO), investitorii de retail ar marca un castig de 206 lei.

In aceste conditii, chiar daca procentual vorbind castiguri de cel putin 7% in doar cateva zile reprezinta un randament major in piata financiara, in termeni nominali castigurile sunt cel putin dezamagitoare din cauza ca foarte putini investitori de retail au putut sa cumpere actiuni Digi in oferta.

Tihon: Au existat si investitori noi veniti pe bursa datorita Digi, insa era nevoie de mai mult timp pentru promovare

Oferta publica desfasurata de catre Digi Communications pe BVB a fost cel mai mare IPO privat realizat vreodata in piata romaneasca. Digi a reusit sa obtina de la investitori 956,74 mil. lei (210 mil euro), neluand insa in calcul discount-urile oferite investitorilor de retail.

Anterior, recordul era detinut de MedLife, unul dintre cei mai importanti furnizori de servicii medicale private din Romania, care a reusit anul trecut sa stranga din piata 230 mil. lei (50,9 mil. euro) de la investitori.

“Chiar daca este greu de spus care a fost nivelul exact al cererii din partea micilor investitori, se poate spune ca au existat investitori noi care au venit pe bursa datorita IPO-ului Digi. La capitolul minusuri se poate vorbi despre perioada prea scurta in care s-a desfasurat, fapt care nu a permis o promovare si o informare mai buna a retail-ului. De notat totodata diferenta mare dintre interesul micilor investitori si pretul redus al IPO-ului, care arata un interes mai scazut din partea institutionalilor”, mentioneaza Simion Tihon.

Digi a anuntat ca pretul final al IPO-ului este de 40 lei/actiune, cu 28% mai putin decat nivelul maxim, de 56 lei/actiune, anuntat in prospect. Pretul a fost format in functie de cererea si de nivelul de pret la care au subscris investitorii institutionali.

“Cred ca pretul final este unul avantajos pentru investitorii care au subscris; ma indoiesc ca exista investitori nemultumiti ca au platit mai putin decat maximul. Eu personal sunt multumit, asteptarile noastre pe termen mediu si lung fiind ca Digi sa performeze. Cred ca IPO-ul Digi a fost un succes pentru piata de capital romaneasca, chiar daca, in special pentru persoanele care au luat acum contact pentru prima data cu bursa, s-ar putea sa fie dezamagitor faptul ca primesc doar 5% din actiunile pe care le-au dorit”, spune Dragos Manolescu, director general adjunct al administratorului de fonduri OTP Asset Management.

Digi nu a facut inca public nivelul exact al subscrierilor inregistrat pe transa investitorilor institutionali.

Oferta Digi s-a desfasurat in perioada 28 aprilie – 10 mai, in total fiind vandute 25,6% din actiunile companiei. La vanzare s-au aflat Carpathian Cable Investments, Celest Limited, ING Bank, Yarden Mariuma, Dorina Schelean, Nicusor Dorel Schelean, Sirian Radu-Traian si Zoltan Teszari.

Sindicatul de brokeraj care a intermediat oferta a fost format din Deutsche Bank, Citigroup, Raiffeisen, Societe Generale, BRD, Wood&Co si BT Capital Partners.

Sursa foto: Shutterstock