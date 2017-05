Producatorii de petrol de top la nivel mondial, respectiv Arabia Saudita si Rusia, admit necesitatea de a pastra restrictiile in productia de petrol pentru inca 9 luni, adica pana la sfarsitul lunii martie 2018 in contextul dezechilibrelor in raportul cerere - oferta.

Pretul petrolului Brent, cotat la bursa din Londra, a reluat inca de la inceputul anului tendinta descendenta, depreciindu-se de la aproximativ 58 de dolari la aproape 46 de dolari (in data de 5 mai 2017) ca urmare a cresterii productiei in Statele Unite (cu 10% fata de productia din a doua jumatate a anului trecut), dar si a scaderii cererii cauzata de incetinirea ritmului de crestere a economiei globale. Producatorii majori de petrol au reactionat la aceasta situatie luni, 15 mai, prin anuntarea intentiei de a mentine limitele impuse productiei de petrol, readucand pe termen scurt petrolul in zona 52 dolari/baril. Aceasta masura ar putea sa nu rezolve adevarata problema, cel putin nu pe termen scurt, si in nici un caz, pana cand nu isi revine si cererea.

Urmatoarea intalnire a grupului OPEC este programata in data de 25 mai in Viena, iar pana atunci cotatiile petroliere (Brent-ul si WTI-ul) ar putea avea o evolutie interesanta alimentata pe de o parte de anuntul (pozitiv pentru pret) facut de Arabia Saudita si Rusia, iar pe de alta parte de discutiile din cadrul intalnirii care ar putea fi optimiste privind evolutia cererii. In acelasi timp, intalnirea OPEC poarta si riscul declansarii unor dialoguri in contradictoriu intre Arabia Saudita si ceilalti membri OPEC (posibil negativ pentru pret).

In privinta discutiilor in contradictoriu, exista riscul ca mai multe tari sa solicite scutirea de limitarile impuse volumelor produse. In aceasta situatie putem aminti atat rivalitatea dintre Arabia Saudita si Iran, cat si dificultatile economice ale unor tari pentru care pretul curent al petrolului nu este profitabil, dar si intentia Irakului de a renunta la acest acord in vederea utilizarii banilor obtinuti din productia de petrol pentru lupta impotriva ISIS.

In Romania, pretul carburantului ar putea sa mai scada in urmatoarea perioada, reflectand deprecierea recenta a pretului barilului de petrol, insa performanta pretului pe termen lung va depinde cu certitudine de doi factori: planurile de productie ale grupului OPEC si evolutia cererii la nivel global.

Asadar, urmatoarea intalnire a grupului OPEC ar putea reprezenta un nou factor generator de volatilitate pentru cotatia petrolului, mai ales in cazul in care apar divergente intre membri, iar acestia vor deveni reticenti fie la adancirea restrictiilor de productie (in sensul cantitativ), fie la prelungirea acestora (pe un termen mai lung).

Sursa FOTO: Pixabay.com