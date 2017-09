Reprezentantii Bursei din Londra (LSE) au inclus zece firme romanesti, printre care Fan Courier si Allview, in randul companiilor europene cu cele mai bune perspective pentru dezvoltare. Niciuna dintre firmele romanesti mentionate nu este listata in prezent pe o bursa.

Scopul declarat al raportului “1000 de companii care inspira Europa” este acela de a sustine dezvoltarea celor mai importante IMM-uri din Europa, insa Bursa din Londra incearca indirect sa atraga si noi emitenti straini pe AIM, piata dedicata companiilor de dimensiuni mai mici, aflate in crestere. Bursa din Londra i-a invitat saptamana aceasta pe sefii companiilor mentionate la o intalnire la care au mai participat Valdis Dombrovskis, vicepresedinte in cadrul Comisiei Europene, si Xavier Loret, CEO-ul LSE.

“Grupul London Stock Exchange si-a asumat sustinerea companiilor high-growth. Prin intermediul AIM, a platformei ELITE (n.red. platforma pentru atragere de finantari) si a raportului ‘1000 de companii care inspira Europa’ vrem sa aducem la lumina companiile de pe continent care cresc cel mai rapid si sa evidentiem importanta acestora pentru inovatie, crearea locurilor de munca si rezistenta economica a Europei”, a declarat Xavier Loret.

Care sunt cele 10 companii romanesti care le-au atras atentia britanicilor

FAN Courier

FAN Courier este liderul serviciilor de curierat din Romania, compania fiind infiintata de catre Felix Patrascanu si fratii Adrian si Neculai Mihai.

Venituri anuale: 50-75 mil. euro

Allview

Allview este o companie romaneasca ce produce, importa si distribuie telefoane mobile Dual SIM si produse electronice. In decembrie 2010, Allview a fost prima companie romaneasca care a lansat o tableta PC pe piata sub numele de AllDro.

Venituri anuale: 50-75 mil. euro

B&B Collection

B&B Collection este importator oficial si distribuitor autorizat in piata romaneasca a peste 100 de marci internationale de ceasuri si bijuterii. Firma este si unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata retail-ului din domeniul produselor de parfumerie si ingrijire.

Venituri anuale: 50-75 mil. euro

Complet Electro Serv

Complet Electro Serv este o companie fondata in 1991 cu activitatea initiala de service specializat in electrotehnica. Ulterior, firma a dezvoltat dezvoltarea o fabrica de productie tehnologica. In prezent, CES este unul dintre principalii producatori si distribuitori de echipamente IT&C, electronice si electrocasnice din Romania.

Venituri anuale: 30-40 mil. euro

ELBI Electric & Lighting

ELBI Electric & Lighting vinde o gama de materiale electrice si corpuri de iluminat industriale si decorative. Mai mult de 40% din totalul vanzarilor firmei provin din comercializarea marcilor proprii.

Venituri anuale: 50-75 mil. euro

Gradinariu Import Export

Firma activeaza in mai multe piete insa activitatea principala consta in furnizarea utilajelor si accesoriilor de salubritate, intretinerea drumurilor pe timp de vara sau iarna, precum si furnizarea utilzajelor de constructii si autospeciale in caz de urgenta.

Venituri anuale: 50-75 mil. euro

Medist Group

Infiintata in 1994, Medist Group si-a inceput activitatea ca furnizor de servicii pentr sectorul medical, iar in prezent isi concentreaza activitatea pe distributia de aparatura medicala.

Venituri anuale: 20-30 mil. euro

Microfruits

Microfruits isi desfasoara activitatea in domeniul distributiei de legume-fructe si transporturilor rutiere de marfuri.

Venituri anuale: 20-30 mil. euro

Neptun

Neptul este unul dintre principalii producatori de transmisii mecanice din Romania. Firma are in oferta si o gama variata de produse industriale, majoritatea din import.

Venituri anuale: 20-30 mil. euro

Vox Carrier

Vox Carrier este un furnizor de solutii de telecomunicatii. Compania dezvolta parteneriate cu operatorii telecom din tara si din strainatate.

Venituri anuale: 30-40 mil. euro

