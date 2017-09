Daca ar fi aprobat, dividendul brut ar ajunge la 1,945 lei/actiune, echivalentul unui randament de 6,2%, avand in vedere cotatia inregistrata pe Bursa de Valori Bucuresti de titlurile SNG la scurt timp dupa anuntul oficial.

Actiunile Romgaz au scazut la startul sedintei de vineri, in linie cu tendinta generala din piata, insa dupa anuntul privind propunerea statului acestea au revenit pe plus, urcand cu 1,6%, pana la 31,3 lei/actiune.

Romgaz a distribuit deja in acest an un dividend brut de 3,82 lei/actiune (randament 12,2% la preturile actuale).

Producatorul de gaze naturale si-a marit profitul net cu 41,1% in primul semestru din 2017, impulsionat de revenirea consumului de gaze naturale. Compania de stat a inregistrat un castig net de 868 mil. lei in prima jumatate a acestui an, comparativ cu 615 mil. lei in perioada similara din 2016. Evolutia a fost pozitiva si la nivel trimestrial, profitul Romgaz in T2 2017 fiind in urcare cu 158% fata de T2 2016.

Sursa foto: Compania