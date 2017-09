Oferta de obligatiuni a fost privata, in cadrul acesteia inregistrandu-se subscrieri din partea a 19 investitori. Valoarea nominala a unei obligatiuni este de 100 de lei, acestea avand o maturitate de cinci ani si o dobanda anuala de 9%, platibila trimestrial.

Investitia atrasa va fi folosita pentru finantarea achizitiei Gecad Net, companie de integrare IT detinuta anterior de Radu Georgescu, si asigurarea capitalului de lucru a acesteia. Bittnet Systems va demara procesul de listare a emisiuni de obligatiuni pe piata ATS a Bursei de Valori Bucuresti.

Actiunile BNET cresteau la startul sedintei bursiere de luni cu 3,2%, pana la nivelul de 1,26 lei/titlu. Avand in vedere aceasta cotatie, compania este evaluata la 36 mil. lei.

Bittnet si-a imbunatatit recent structura de finantare prin rambursarea unei linii de credit si inchiderea unui plafon de finantare, reusind printr-un alt acord de finantare sa obtina un DAE de sub 3% pe an la un overdraft de tip revolving.

Linia de credit va fi folosita pentru finantarea activitatii curente si a planurilor de dezvoltare ale companiei, care a “blocat” astfel costul imprumuturilor pe termen lung la o rata a dobanzii de sub 6% pe an, considerand dobanda anuala a obligatiunilor BNET19 de 9% si creditul contractat la ProCredit purtator al unui cost anual sub 3%.

