”Avem nevoie de un moment zero, iar acest moment este acum. Avem un Parlament proaspat ales. In cateva zile, vom avea si un nou guvern.

Este esential ca aceste institutii nou alese sa traga o linie rosie groasa, de separatie, intre ele, pe de o parte, si atotputernicele servicii de informatii plus DNA, pe de alta parte”, scrie Traian Basescu pe pagina sa de Facebook, conform News.ro.