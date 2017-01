“Am stabilit si am analizat modul in care ne vom desfasura activitatea in cadrul Comisiei de ancheta. Am stabilit un program pentru aceasta saptamana, astfel ca maine la ora 12.00 si poimaine vor avea loc audieri. Am stabilit la nivelul Birourilor Comisiilor sa incepem audierile cu reprezentanti la nivel de secretar de stat ai Ministerului Fondurlor Europene si ai ANAF si ai Ministerului Finantelor. Trebuie sa raspundem la 17 intrebari, probabil vor aparea si intrebari suplimentare pentru a clarifica lucrurile. Vrem sa facem o analiza profesionista, o analiza prin care vrem sa stabilim chiar un mod clar de bune practici pentru a executa bugetul si pentru a respecta legea fnantelor publice”, a afirmat presedintele Comisiei de buget-finante a Camerei Deputatilor, conform News.ro.

Chestionat cine va mai fi audiat in afara de acesti secretari de stat, deputatul PSD a spus: “La acest moment am stabilit aceasta lista pentru saptamana aceasta si, in functie de raspunsurile pe care le vom primi, va vom informa cu viitori invitati in cadrul comisiei pentru a fi audiati”. Intrebat daca Dacian Ciolos nu este invitat la audieri, Leonardo Badea a spus ca deocamdata se face “o analiza la nivel ministerelor si la nivelul reprezentantilor secretarilor de stat”.

Fiind intrebat de ce a ales secretarii de stat, presedintele Comisiei de buget-finante a Camerei Deputatilor a spus ca, in prezent, incearca sa stranga cat mai multe date despre rectificarile bugetare realizate de Guvernul Ciolos. “Vrem sa aflam foarte repede exact cum si ce date s-au folosit pentru a se realiza acele rectificari bugetare. Vrem sa strangem date. In concomitent, noi transmitem si adrese prin care cerem date de la Ministerul Fondurilor Europene, de la Ministerul Finantelor, de la ANAF. In functie de datele pe care le vom obtine, vom stabili o lista ceva mai ampla de invitati la audieri”, a afirmat deputatul PSD.

Presedintele Comisiei de buget-finante de la Senat, Viorel Arcas, a afirmat, la randul sau, ca “cei care au coordonat au luat niste decizii pe baza unor date pe care trebuie sa le avem la cunostinta pana ajungem la persoanele respective”. “Dupa ce avem toate datele, pe baza acestora, o sa discutam, bineinteles, cu cei care au coordonat. Este o munca tehnica, sa vedem pe ce baze s-au bazat in momentul in care s-au hotarat sa faca acele rectificari pozitive”, a completat senatorul PSD.

La remarca jurnalistilor care i-au spus ca Dacian Ciolos a raspuns, intr-o postare pe Facebook, la intrebarile privind “gaura” din buget, Viorel Arcas a spus ca ei nu discuta in online. “Noi nu discutam in online. O sa vedem raspunsurile pe care le va da in momentul in care va fi intrebat de comisie”, a precizat el.

Intrebat ce se intampla daca Dacian Ciolos, Anca Dragu si Cristian Ghinea nu vin la audieri in Comisiile de buget-finante, social-democratul a precizat: “O sa vedem la momentul respectiv. (...) Nu este o comisie constituita pentru o ancheta. Comisiile de buget care isi fac treaba in mod normal. Nu stiu care este obligativitatea din lege, dar noi credem ca putem sa colaboram foarte bine”.

Viorel Arcas a tinut sa sublinieze ca nu se discuta despre “o gaura” la buget, membrii Comisiilor de buget-finante incercand sa verifice modul in care s-au realizat cele doua rectificari bugetare. “Termenul asta de gaura in buget nu stiu daca avem. Verificam modul cum s-au facut cele doua rectificari pozitive. Nu vorbim de gauri... O sa vedem la final”, a conchis social-democratul.

Plenul reunit al celor doua Camere a aprobat, luni, anchetarea de catre comisiile de buget ale Parlamentului a situatiei privind nerealizarea unor venituri de catre Guvernul Ciolos, discutiile starnind dispute intre Liviu Dragnea si opozitie, aceasta din urma acuzand un demers inutil al puterii. Infiintarea comisiei de ancheta a fost aprobata cu 248 de voturi "pentru" si 102 voturi "impotriva".

Sursa foto: Vladek | Dreamstime.com