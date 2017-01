“Am formulat o adresa prin care am solicitat conducerii SRI sa fie prezenta pe data de 25 ianuarie, la ora 11.00, la sala Comisiei de control cu doua subiecte: subiectul numarul unu este legat de ce se intampla acum in spatiul public, de cazul Coldea si subiectul numarul doi legat de bugetul Serviciului pentru anul 2017. Am convenit cu directorul Serviciului ca sa vina cu toate documentele care privesc cele doua subiecte pe data de 25 ianuarie, ora 11.00”, a declarat Adrian Tutuianu. Senatorul PSD a mai spus ca la Comisia de control al SRI se vor primi “toate datele, toate informatiile, inclusiv raportul Comisiei de ancheta interna de la SRI”, conform News.ro.

Intrebat daca Florian Coldea mai poate fi chemat la Comisie, Adrian Tutuianu a spus ca a fost invitata conducerea SRI. “Am invitat conducerea SRI, va fi prezent directorul, directorii adjuncti si cu siguranta va fi prezent seful comisiei de ancheta interna. De asemenea, vor fi prezenti cei care gestioneaza problema bugetului”, a afirmat social-democratul.

Intrebat in continuare daca este nevoie ca membrii Comisiei sa aiba certificate ORNISS, Adrian Tutuianu a raspuns negativ. “Nu. Membrii Comisiei semneaza un angajament care este ca si continut similar textului din juramantul depus in plenul Parlamentului de ieri. Eu sunt astazi detinator al unui certificat ORNISS ca rezultat al activitatii mele anterioare. Potrivit legii, in calitate de presedinte de CJ am fost beneficar de anumite informatii”, a completat presedintele Comisiei de control al SRI.

“Comisia SRI are atributul de a verifica legalitatea functionarii acestui Serviciu, faptul ca domnul Coldea este astazi intr-o alta situatie, nu anuleaza dreptul acestei comisii de a verifica, de a lamuri in ce masura, in cadrul Serviciului s-au produs sau nu anumite fapte si in ce masura sunt respectate dispozitiile legale”, a mai spus deputatul PSD.

SRI a anuntat ca ancheta interna nu au relevat elemente care sa se constituie in incalcari ale legii sau normelor interne in vigoare, astfel ca s-a propus repunerea pe functie a lui Florian Coldea, insa acesta a cerut eliberarea din functie si va fi trecut in rezerva. ”Prim-adjunctul Directorului a prezentat motive ce tin de demnitatea si onoarea militara si de riscul afectarii grave a activitatii institutiei. In acest sens, Directorul SRI a solicitat Presedintelui Romaniei trecerea in rezerva a domnului general-locotenent Florian Coldea. Atributiile functiei de Prim-adjunct al Directorului au fost preluate de domnul Eduard Hellvig, Directorul SRI”, a precizat SRI intr-un comunicat.

Numele lui Florian Coldea a fost vehiculat de mai multi oameni politici in legatura cu diverse numiri in functie sau cu actiuni ale justitiei. Printre cei care l-au invocat pe Coldea s-au numarat Elena Udrea, Traian Basescu si, recent, Sebastian Ghita, care l-a mentionat in fiecare dintre cele opt aparitii ale sale la televiziunea pe care o controleaza. Intr-o inregistrare difuzata de Romania TV, Sebastian Ghita, disparut din 21 decembrie, relata despre concedii petrecute cu acesta, in Seychelles, in 2010, si in 2012 in Toscana, unde ar fi fost si Vasile Dancu. Sebastian Ghita a prezentat si o fotografie in care a sustinut ca se afla sotia sa si sotia lui Coldea, la Disneyland.

