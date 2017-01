”Cu precizarea asta chiar ca inchei: «trecerea pe persoana fizica», din postarea de aseara, inseamna autosuspendare. De ce? Pentru ca am avut o reactie care a starnit patimi, tonul fiind nepotrivit, in mod evident, dar si pentru ca am nevoie de ridicarea tuturor constrangerilor care m-ar putea impiedica sa imi exprim opiniile. Ma refer la fond, nu la forma. Am trimis deja documentul...”, a scris Catalin Beciu vineri pe pagina personala de Facebook, conform News.ro.

Beciu a sters si postarea in care afirma ca protestul care a avut loc, miercuri seara, in Bucuresti, fata de intentia Guvernului de a adopta ordonanta privind gratierea, reprezinta ”prima manifestatie nazista din ultimii 70 de ani din Romania”. Ulterior anuntului privind stergerea postarii, el a facut un nou comentariu dupa ce, joi seara, au avut loc noi proteste, intreband de ce sa mearga la puscarie, cum cer manifestantii, de ce este amenintat liderul unui partid si de ce doar cei care sunt in strada au dreptul de a jigni.

"Am sters postarea care a facut cariera pe Facebook. Nu pe sest, ci pe fata. De ce? Simplu: ca sa nu mai fie invadate listele prietenilor", explica Beciu. O ora mai tarziu, a postat imagini de la protestele care au avut loc si joi seara in cateva orase, comentand: "Exact ca ieri...De data asta, insa, nu mai comentez, ci intreb. De ce sa merg la puscarie, cum striga cetatenii din imagini? N-am furat nimic. Pai, atunci de ce spun oamenii astia ca fur, si eu, la gramada? De ce il ameninta pe liderul unui partid?De ce au doar ei dreptul de a jigni? Si, in general, de ce? Renunt la raspunsuri. Si la subiect...".

Vicepresedintele ALDE Gratiela Gavrilescu a precizat pentru News.ro ca Beciu s-a suspendat din functia de vicepresedinte ALDE. In postarea initiala, care a provocat reactii pe retelele de socializare, Beciu spunea: ”Ieri a avut loc prima manifestatie nazista, din ultimii saptezeci de ani, in Romania. Au iesit niste cretini care vor tortura in locul privarii de libertate si lagare de exterminare in locul inchisorii”, a scris vicepresedintele ALDE.

El a afirmat ca participantii ii provoaca repulsie si i-a caracterizat drept ”animale”. ”Mai vor si incalcarea Constitutiei, care garanteaza dreptul la demnitate si la tratament uman. Animalelor, mi-e scarba de voi. De toti aia care ati fost pe strada, aseara. Atat de scarba incat as iesi impotriva voastra, tot acolo, in strada. Doar ca vreau sa fiu sigur ca pot sa respect Constitutia, care va garanteaza dreptul la viata... Astazi, nu sunt sigur. Fac spume cand vad nazisti. Multe spume. Jos Kovesi, Iohannis, Mungiu Mictiunedi si, in general, jos cretinii si nazistii!”, a afirmat Catalin Beciu. Acesta a completat mesajul, dupa postarea sa pe reteaua de socializare: ”A, stiu ca limbajul nu-i politic. Si? Sunt om de afaceri.” Catalin Beciu a fost secretar de stat, in anul 2015, la Ministerul Energiei, IMM-urilor si Mediului de Afaceri.

