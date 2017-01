Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, miercuri, ca va propune Guvernului sa transmita Comisiei Europene (CE) ca Romania nu mai doreste sa coopereze in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), deoarece tara noastra este discriminata, iar recomandarile raportului MCV sunt, in opinia sa, ”aberatii”.

”O sa deschid o discutie si cu presedintele Camerei Deputatilor pe acest subiect si cu premierul Grindeanu si o sa-l rugam si pe ministrul de Externe sa facem o consultare la care eu le voi propune ca Romania sa transmita un punct de vedere clar Comisiei ca nu mai dorim sa cooperam in cadrul Mecanismului de verificare, care nu este unul de cooperare, este unul de verificare si care practic stabileste un tratament discriminatoriu pentru Romania”, a declarat Calin Popescu Tariceanu, conform News.ro.

Presedintele Senatului a criticat dur raportul MCV facut public miercuri de Comisia Europeana, despre ale carui concluzii si recomandari a spus ca sunt ”aberatii”. m”Ar fi trebuit ca prin concluzia finala sa se recomande ridicarea MCV. Ei bine, nu. Aici este o poveste fara sfarsit. Tintele sunt in miscare. Avem progrese ireversibile, dar mai trebuie ceva facut. Tot timpul se mai gaseste ceva de facut. Sunt aberatii in raport. Se recomanda Parlamentului sa-si motiveze deciziile. Nu stiu cum sa facem: sa invit pe fiecare senator sa-si motiveze votul? Nicaieri, in nicio tara Parlamentul nu motiveaza deciziile. E un vot, votul poate sa fie deschis sau secret. Nu se motiveaza aceste decizii. Nu facem noi in Romania reguli altfel decat sunt in alta parte. Nu functioneaza imunitatea in Romania altfel decat functioneaza in alta parte. Imunitatea in Romania nu este nici mai cuprinzatoare, nici mai putin cuprinzatoare decat in alte parti. Acest gen de recomandari mi se par total neavenite”, a mai spus Tariceanu.

Raportul Comisiei Europene privind Romania prezentat miercuri recomanda stabilirea de criterii obiective pentru ridicarea imunitatii parlamentare si motivarea deciziilor in acest sens si sugereaza Guvernului ca ar putea modifica legislatia pentru a limita imnunitatea ministrilor la durata mandatului.

De asemenea, in raportul MCV este semnalat faptul ca atacurile impotriva Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au devenit deosebit de intense in 2016 si, desi a existat o perceptie publica de incredere in sistemul judiciar, politiceni si mass-media au avut reactii impotriva magistratilor si institutiilor judiciare.

Calin Popescu Tariceanu, care s-a remarcat in ultimele luni ca fiind unul dintre cei mai vehementi critici ai luptei anti-coruptie, nu a scapat de dosare penale. El a fost trimis in judecata de DNA pentru marturie mincinoasa, dupa ce a declarat in fata procurorilor ca nu stie nimic despre retrocedarea catre Paul al Romaniei a unor suprafete de teren din Baneasa si Snagov.

Sursa foto: Agerpres Foto